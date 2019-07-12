Футбол
«Интер» нанял отдельного тренера для Икарди и НаингголанаСпорт-Экспресс 06:09
"Интер" нанял тренера для нападающего Мауро Икарди и полузащитника Раджи Наингголана, сообщает Tuttosport. По информации СМИ, миланцы пошли на такой шаг для того, чтобы избежать судебных исков со стороны игроков, у которых есть действующие контракты с клубом.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
Происшествия
Полиция Парижа вытеснила протестующих мигрантов из Пантеона
Полиция Парижа пресекла акцию протеста нелегальных мигрантов в Пантеоне, вытеснив всех участников на улицу.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Уфе трое дебоширов избили полицейского и забрали его оружие
В Уфе задержали подозреваемых в нападении на полицейского. В 06.00 между посетителями одного из ресторанов столицы Башкирии произошла драка.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский потребовал от главы фискальной службы покинуть пост
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова покинуть пост.
Обновлено в 07:37
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Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к творчеству.
Обновлено в 04:22
Политика
Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»
Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 11 июля в 14:26
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Транспорт
На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам
Добавим, жара на Урале задержится всего на пару дней. Уже в начале следующей недели метеорологи обещают +25С.
Обновлено в 07:12
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Здоровье
«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале
Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом
Футбольный клуб "Краснодар" подписал соглашение с шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 07:32
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом
В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая: «Наши отношения с мужем эволюционируют»
Юлия Высоцкая рассказала о планах на будущее, затронув и тему отношений с мужем.
Обновлено в 03:00
Политика
В Москве прошел митинг КПРФ в защиту Павла Грудинина
Удальцов добавил, что на акции присутствовало много полиции. Такие же митинги КПРФ ранее анонсировала в других российских городах.
Обновлено в 07:31
Наука
Братство Физтеха
Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
В Сети появилось видео затонувшей подлодки «Комсомолец»
Затонувшую советскую атомную подводную лодку (АПЛ) "Комсомолец" сняли на видео.
Обновлено 10 июля в 05:59
Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25