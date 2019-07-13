Футбол

«Интер» нанял Икарди и Наингголану персонального тренераСоветский спорт 06:52

Интер во избежание санкций нанял специалиста, который будет проводить тренировки для полузащитника Раджи Наингголана и форварда Мауро Икарди, сообщает Tuttosport. Напомним, ранее клуб сообщил, что оба игрока не входят в планы нового главного тренера команды Антонио Конте.
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