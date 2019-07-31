Футбол

«Интер» намерен приобрести РебичаГазета.Ru вчера в 23:27

Нападающий немецкого "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич может продолжить карьеру в итальянском "Интере", передает Sky Sport Italia. По информации издания, футболист может перейти в стан "змей" за €40 млн. Переговоры идут уже месяц, и именно в последние часы они существенно продвинулись.
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«Интер» намерен приобрести Ребича

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«Интер» может подписать форварда «Айнтрахта» Ребича за 40 млн евро

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
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Анте Ребич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, вингер франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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