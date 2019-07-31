Нападающий немецкого "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич может продолжить карьеру в итальянском "Интере", передает Sky Sport Italia. По информации издания, футболист может перейти в стан "змей" за €40 млн. Переговоры идут уже месяц, и именно в последние часы они существенно продвинулись.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Политика Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

Общество Иркутский губернатор раскритиковал слова о «новом Чернобыле» Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление о «новом Чернобыле» в регионе из-за отходов предприятия «Усольехимпром».

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Армия и оружие Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии "Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

Экономика Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Армия и оружие Американская компания представила аналог российского «Авангарда» Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.

Музыка Максима Фадеева обвинили в плагиате Продюсер Максим Фадеев оказался в центре истории с плагиатом, в котором его обвинил бард Pashket V — Павел Петров.

Футбол «МЮ» заинтересовался Манджукичем В прошлом сезоне Манджукич принял участие в 33 матчах, забил 10 голов и отдал 7 передач.

Экономика Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.

Общество Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Общество Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.

Общество Города Приамурья уходят под воду, власти эвакуируют население Гидрологи предупреждают, что вода в реке Томь может подняться ещё на метр и превысить отметку в 500 см.

Политика Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.

Происшествия Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.

Футбол Моуринью может возглавить клуб Черышева Отмечается, что агент Моуринью Жорже Мендеш является деловым партнером Лима. За "Валенсию" выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Наука Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.

Общество В России назвали самые похищаемые в магазинах товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

Космос Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур Ракету-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 привезли на космодром Байконур, сообщил в среду Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").