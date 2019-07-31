Футбол
«Интер» намерен приобрести РебичаГазета.Ru вчера в 23:27
Нападающий немецкого "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич может продолжить карьеру в итальянском "Интере", передает Sky Sport Italia. По информации издания, футболист может перейти в стан "змей" за €40 млн. Переговоры идут уже месяц, и именно в последние часы они существенно продвинулись.
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«Айнтрахт» запросил у «Интера» 40 миллионов за Ребича. Игроком также интересуется «Атлетико»
Бомбардир.рувчера в 18:40
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