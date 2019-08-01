Футбол
«Интер» намерен перехватить Дибалу у «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 07:38
Как сообщает Sky Sport Italia, форвард рассчитывает удвоить свой нынешний оклад в Ювентусе, который составляет 7,5 миллиона евро. В результате требования Дибалы могут сорвать планируемый обмен. Этой ситуацией намерены воспользоваться в Интере.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Общество
В Нидерландах запретили скрывать лицо
В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Кино
«Цирцея»: HBO запустит сериал о древнегреческой колдунье
Североамериканская телевизионная сеть HBO готовит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее.
Обновлено в 05:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Трамп предложил помочь Путину с тушением сибирских пожаров
Президент США Дональд Трамп по телефону предложил президенту России Владимиру Путину помочь в борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ
ВДНХ вновь стала Главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.
Обновлено в 05:49
Наука
Вакита-морская свинья вымирает, до конца этого года исчезнут последние особи
Сегодня ситуация ухудшилась настолько, что до конца текущего года исчезнут последние на Земле вакиты.
Обновлено вчера в 07:09
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Общество
Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров
«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В КНДР провели испытания реактивного снаряда нового типа
Власти, учёные и инженеры Северной Кореи провели испытания управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
Музыка
Саратовский музыкант отказался от обвинений в плагиате в адрес Фадеева
Музыкант из Саратова Павел Петров, который ранее заявил о возможном плагиате музыки в песне «Я просто люблю тебя» певицы Molly, отказался от обвинений в адрес продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Обновлено в 06:17
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие
В ДНР сбили разведывательный беспилотник украинской армии
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, который вел разведку вблизи района разведения сил в селе Петровское.
Обновлено в 07:25
Происшествия
«У меня была зарплата по 500 тысяч»: убийца красавицы-блогерши закатил истерику
33-летний Максим Гареев, арестованный по делу об убийстве Екатерины Караглановой, похвастался образованностью и высоким заработком.
Обновлено в 07:02
Здоровье
Заведующий хирургическим отделением Рязанской ОДКБ Роман Попов уволен
Исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением Рязанской ОДКБ Роман Попов освободил занимаемую должность.
Обновлено в 06:34
Общество
Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди
Обновлено в 05:15
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Актрису Чурикову выписали из больницы
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Пентагон подтвердил ведение подготовки бойцов сирийской группировки
Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, в районе Эт-Танфа.
Обновлено в 07:41