Футбол

«Интер» намерен перехватить Дибалу у «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 07:38

Как сообщает Sky Sport Italia, форвард рассчитывает удвоить свой нынешний оклад в Ювентусе, который составляет 7,5 миллиона евро. В результате требования Дибалы могут сорвать планируемый обмен. Этой ситуацией намерены воспользоваться в Интере.
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«Интер» намерен перехватить Дибалу у «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт07:38

Дибала хочет получать в МЮ больше Погба. На форварда претендует «Интер»

Soccer.ruвчера в 20:39

СМИ: «Интер» поспорит с «МЮ» за Дибалу

Матч ТВ03:14

СМИ: «Интер» поспорит с «МЮ» за Дибалу

Sportbox.RU03:14

«Интер» может перехватить Дибалу у «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru02:36

СМИ: «Интер» попытается подписать Дибалу

Спорт-Экспресс02:22

«Интер» поборется с «МЮ» за Дибалу. Игрок хочет получать 15 млн евро в год

Sports.ru03:55
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Происшествия

Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Общество

В Нидерландах запретили скрывать лицо

В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Политика

Германия отказалась платить репарации Польше

В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Кино

«Цирцея»: HBO запустит сериал о древнегреческой колдунье

Североамериканская телевизионная сеть HBO готовит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее.
Обновлено в 05:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 06:29
Политика

Трамп предложил помочь Путину с тушением сибирских пожаров

Президент США Дональд Трамп по телефону предложил президенту России Владимиру Путину помочь в борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ

ВДНХ вновь стала Главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.
Обновлено в 05:49
Наука

Вакита-морская свинья вымирает, до конца этого года исчезнут последние особи

Сегодня ситуация ухудшилась настолько, что до конца текущего года исчезнут последние на Земле вакиты.
Обновлено вчера в 07:09
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Общество

Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров

«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В КНДР провели испытания реактивного снаряда нового типа

Власти, учёные и инженеры Северной Кореи провели испытания управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Финансы

Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
Музыка

Саратовский музыкант отказался от обвинений в плагиате в адрес Фадеева

Музыкант из Саратова Павел Петров, который ранее заявил о возможном плагиате музыки в песне «Я просто люблю тебя» певицы Molly, отказался от обвинений в адрес продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Обновлено в 06:17
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Обновлено в 02:06
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

В ДНР сбили разведывательный беспилотник украинской армии

Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, который вел разведку вблизи района разведения сил в селе Петровское.
Обновлено в 07:25
Происшествия

«У меня была зарплата по 500 тысяч»: убийца красавицы-блогерши закатил истерику

33-летний Максим Гареев, арестованный по делу об убийстве Екатерины Караглановой, похвастался образованностью и высоким заработком.
Обновлено в 07:02
Здоровье

Заведующий хирургическим отделением Рязанской ОДКБ Роман Попов уволен

Исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением Рязанской ОДКБ Роман Попов освободил занимаемую должность.
Обновлено в 06:34
Общество

Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди

Обновлено в 05:15
Гаджеты

На смартфонах Huawei появится российская операционная система

На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Актрису Чурикову выписали из больницы

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 05:20
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Пентагон подтвердил ведение подготовки бойцов сирийской группировки

Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, в районе Эт-Танфа.
Обновлено в 07:41
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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