Футбол

«Интер» может вернуть Ковачича, если не подпишет Модрича
Бомбардир.ру
вчера в 07:20

«Интер» рассматривает возможность возвращения в клуб полузащитника Матео Ковачича. Хорват, права на которого принадлежат «Реалу», в этом сезоне выступает в аренде в «Челси».
Бомбардир.рувчера в 07:20

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«Интер» может приобрести Ковачича, если не сможет согласовать трансфер Модрича

Чемпионатвчера в 11:58

«Интер» определился с альтернативой Модричу

Евро-футбол.рувчера в 10:05

«Интер» попробует вернуть Ковачича, если не сможет согласовать трансфер Модрича

Sports.ruвчера в 11:36

«Интер» может вернуть Ковачича, если не подпишет Модрича

Бомбардир.рувчера в 07:20
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Происшествия

Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве

Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске

Обновлено в 02:48
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Космос

Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом

Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
Обновлено в 01:05
Политика

Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Обновлено в 01:12
Происшествия

Найдено тело восьмого погибшего от взрыва в Магнитогорске

Спасатели обнаружили среди обломков здания в Магнитогорске восьмого погибшего. На месте катастрофы работает психологическая служба.
Обновлено в 02:21
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей

Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019

Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка

Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Общество

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Хоккей

Костин – о симуляции Комтуа: он в цирке работал или друг Неймара

Костин был наказан за толчок клюшкой, а Комтуа — за симуляцию.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено вчера в 16:03
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева

Как стало известно РЕН ТВ, в Новой Москве обнаружено тело Амириза Бикбаева – отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева.
Обновлено в 00:25
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика

В России вступает в силу конвенция о соцобеспечении

С января в России вступила в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 02:17
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено вчера в 09:41
Хоккей

Валерий Брагин: «Сделали подарок России»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.
Обновлено в 00:10
Спорт

Глава USADA призвал лишить статуса РУСАДА

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) жестко действовать в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за неудачной попытки в срок предоставить доступ в московскую лабораторию.
Обновлено в 03:25
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время

Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем

Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
Обновлено в 01:26
Происшествия

МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал "вернуться с миром" к Донбассу и Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие

NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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