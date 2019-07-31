Футбол
«Интер» может подписать Анте РебичаЕженедельник Футбол 04:34
Хорватский нападающий может продолжить карьеру в Италии. В услугах 25-летнего форварда заинтересован «Интер». Миланский клуб ведет переговоры о трансфере 25-летнего хорвата.
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«Айнтрахт» запросил у «Интера» 40 миллионов за Ребича. Игроком также интересуется «Атлетико»
Бомбардир.рувчера в 18:40
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Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
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Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.
Обновлено в 06:12
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Здоровье
Из Рязанской ОДКБ массово увольняются медики
Из Рязанской ОДКБ массово увольняются медики. Об этом сообщает «Альянс врачей».
Обновлено в 06:33
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Экономика
Медведев рассказал о закупке машин скорой и школьных автобусов
Половина пойдет на закупку не менее 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и столько же на приобретение не менее 2,2 тысяч автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста", - заявил Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Экономика
Число россиян, живущих за чертой бедности, достигло 21 млн
Число россиян, живущих за чертой бедности, в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с тем же периодом годичной давности на 500 тыс. человек и достигло 21 млн.
Обновлено вчера в 01:55
Здоровье
Текслер высказался о медицине в Челябинской области
Проблемы, которые увидел Алексей Текслер: Неправильная оптимизация, после которой всё становится только хуже; Доступность медицины; Качество услуг; Несовременное оборудование; Нехватка врачей в отдалённых местностях; Недисциплинированность чиновников, которые не выполняют поставленные задачи.
Обновлено в 06:29
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Политика
Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока
Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС
В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В США предложили подружить С-400 и F-35
Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".
Обновлено в 05:26
Футбол
Шюррле определился с номером в «Спартаке»
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Около 70% россиян признались в готовности променять семью на работу
В ходе опроса 68% респондентов признались, что готовы уделять меньше времени семье и больше работе ради карьерного роста и повышения зарплаты.
Обновлено в 06:29
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17
Нидерланды отказались принять данные немецкого частного детектива Йозефа Реша, который подготовил новые материалы по крушению MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
Более 10 новых школ и детских садов откроется в Москве 1 сентября
Более 10 новых школ и детских садов примут учащихся в Москве в новом учебном году. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Пьяный актер вырвал дверь московского такси
Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
Обновлено в 05:48
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Москва не исключила размещение запрещенных ДРСМД ракет ближе к США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 06:36
Общество
Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59