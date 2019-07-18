Футбол

«Интер» может отказаться от услуг Лукаку и пригласить КаваниСоветский спорт 06:51

Миланский Интер продолжает переговоры с Манчестер Юнайтед о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Как сообщает Corriere dello Sport, англичане требуют за своего игрока 80 млн евро, что не устраивает руководство нерадзурри.
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«Интер» может купить Кавани, если не получится подписать Лукаку

Sports.ru13:58

У «Интера» готова альтернатива на случай провала трансфера Лукаку

Спорт-Экспресс06:35

«Интер» хочет подписать Кавани, если не сумеет оформить трансфер Лукаку

Sport24.ru06:05

«Интер» предложит Лукаку контракт на 41 миллион фунтов

Матч ТВ09:28

«Манчестер Юнайтед» завысил цену за Лукаку, «Интер» откажется?

Sport.ru06:58

«Интер» может отказаться от услуг Лукаку и пригласить Кавани

Советский спорт06:51

«Интер» готов предложить Лукаку пятилетний контракт на сумму £ 41 млн

Чемпионат10:41
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Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика

Путин и Медведчук встретились накануне выборов в Украине

Российский президент Владимир Путин и глава украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук встретились за 3 дня до выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 16:19
Политика

Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Обновлено в 15:32
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Наука

Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону

Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено вчера в 15:25
Культура

Экстренно госпитализирована Инна Чурикова

Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.
Обновлено в 15:58
Интернет

Разработчик FaceApp заявил о безопасности приложения

Обновлено в 07:49
Здоровье

Шоколад и зефир являются самыми безвредными сладостями

Оптимальными сладостями являются шоколад, мармелад, пастила, зефир и сладкие фрукты.
Обновлено в 09:55
Политика

За стеклом. Порошенко не пустили в зал Европарламента

Место на балконе было выделено бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, который пришёл в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:42
Музыка

Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании

Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его

В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Гаджеты

Уязвимость в Bluetooth помогает отслеживать пользователей

Уязвимость в Bluetooth позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение пользователей и узнать их идентификатор.
Обновлено в 03:53
Технологии

«Яндекс» запустит новые интерактивные ответы

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».
Обновлено в 07:23
Авто

Lada Vesta разочаровала финского производителя Nokian

В конце 2015 года финская компания Nokian приобрела несколько седанов Lada Vesta.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Обновлено в 17:53
Здоровье

Кошелек или жизнь

В протекционистский список попадает самая разная медицинская техника — от простых бинтов и подгузников до сложных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Обновлено в 18:45
Происшествия

РПЦ отвергла причастность к перекрытию движения в Сергиевом Посаде

Обновлено в 15:15
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Недвижимость

В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки

В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Музыка

Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет

В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Здоровье

ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения объявила текущую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», передает ВВС Africa.
Обновлено в 01:56
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36
Общество

Instagram перестал показывать лайки

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.
Обновлено в 12:20
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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