Футбол
«Интер» может отказаться от услуг Лукаку и пригласить КаваниСоветский спорт 06:51
Миланский Интер продолжает переговоры с Манчестер Юнайтед о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Как сообщает Corriere dello Sport, англичане требуют за своего игрока 80 млн евро, что не устраивает руководство нерадзурри.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:00, Вашингтон
Футбол
Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»
Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.
Обновлено в 15:25
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено в 05:39
Политика
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево
Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено в 21:52
Политика
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Космос
Японские астрономы не обнаружили следов визита инопланетян на Землю
Ямаока признался, что в существование внеземной жизни в космосе верят почти все японские исследователи, при этом никто из них не смог обнаружить признаков посещения Земли пришельцами.
Обновлено в 21:00
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Футбол
Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 21:01
Футбол
«Валенсия» выиграла борьбу за Фекира
Как сообщает Le10sport.com, игрок получил предложения от Бетиса и Валенсии.
Обновлено в 03:14
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Здоровье
Волгоградцам советуют ежедневно добавлять петрушку в блюда
О свойствах петрушки рассказала «Волгоградская правда.ру». Во-первых, петрушка поможет вам сократить потребление соли.
Обновлено в 13:00
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.
Обновлено в 19:13
Армия и оружие
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено в 19:35
Гаджеты
Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками
Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Политика
Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17
Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.
Обновлено в 20:24
Общество
Россиянам начнут выдавать электронные паспорта
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе Кабмина, выдавать электронные паспорта начнут уже в июле 2020 года.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
На грани развода: мужа певицы Глюкозы заметили в ресторане с брюнеткой
Еще в начале года Александра заметили в ресторане на Новой Риге в компании эффектной брюнетки.
Обновлено в 07:58
Политика
Сенатор увидел угрозу США в приложении FaceApp
Шумера смущает то, что для использования возможностей приложения пользователь должен предоставить полный и безоговорочный доступ к своим фотографиям и другим данным.
Обновлено в 01:32
Хоккей
Овечкин отправится в Китай в качестве посла НХЛ
Обновлено в 10:25
Футбол
«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков
По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.
Обновлено в 14:38