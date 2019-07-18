Миланский «Интер» может отказаться от трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в пользу форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Об этом сообщает Football Italia.

«Интер» может отказаться от покупки Лукаку в пользу Кавани

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