Футбол
«Интер» может отказаться от покупки Лукаку в пользу КаваниREGNUM 08:14
Миланский «Интер» может отказаться от трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в пользу форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Об этом сообщает Football Italia.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
Политика
Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
Перемирие на Донбассе: любое ведение огня запрещено
Бессмертный подчеркнул, что впервые договоренность запрещает вести любой вид огня, пишет ТАСС.
Обновлено в 09:20
Энергетика
«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью
Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено в 10:52
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Политика
В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей
Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.
Обновлено в 09:10
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Игры
ПК обошел консоли по выручке в квартальном отчете Ubisoft
Ubisoft представила отчет за первый квартал 2019 финансового года.
Обновлено в 10:17
Авто
Представлен рестайлинговый хэтчбек Mazda 2
Компания Mazda представила обновленный хэтчбек Mazda 2. Компактный автомобиль стал еще больше похож на старших «братьев» Mazda 3 и Mazda 6, обзавелся продвинутыми электронными системами и избавился от имени Demio, под которым продавался в Японии.
Обновлено в 08:22
Футбол
Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»
Атакующий полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на три года.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Футбол
Де Лигт объяснил, почему выбрал переход в «Ювентус»
Обновлено в 10:29
Политика
Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором возможно урегулирование ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Технологии
Медучреждения в России подверглись кибератакам
Злоумышленники провели серию целевых атак на российские организации из сферы здравоохранения в южных регионах страны.
Обновлено в 04:32
Здоровье
Минздрав рассказал, как законно ввезти незарегистрированное лекарство
В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 10:34
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Футбол
Дзюба пропустил тренировку «Зенита»
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба пропустил тренировку команды.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:10
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 08:12
Космос
Рядом с Землей осенью пролетит астероид: есть вероятность столкновения
В этом году, 9 сентября, рядом с нашей планетой пролетит 2006 QV89. Это небольшой астероид, диаметр которого составляет примерно 50 метров.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
Бывший заключенный рассказал о побоях в колонии Кокорина и Мамаева
СМИ пообщались с человеком, который несколько месяцев провел в колонии, где отбывают свое наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 05:59
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Грязную нефть из «Дружбы» переработают российские НПЗ
Глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов сообщил о том, что загрязненную нефть из трубопровода "Дружба" переработаю российские НПЗ.
Обновлено в 08:33
Политика
Россию призвали отпустить на свободу всех граждан Украины
"Депутаты Европарламента призывают российские власти без каких-либо условий и без промедлений отпустить всех граждан Украины, которые были незаконно и без достаточных оснований задержаны, как в России, так и во временно оккупированных территориях Украины", – следует из релиза.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58