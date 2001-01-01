Футбол
«Интер» может обменять Икарди в «Ювентус» на ДибалуProstoProSport вчера в 10:22
«Интер» и «Ювентус» могут провернуть громкий трансферный обмен. Руководство «нерадзурри» рассматривает вариант с уходом форварда Мауро Икарди и может обменять его на игрока туринцев Пауло Дибалу. Помимо этого, «Интер» рассматривает кандидатуру нападающего «Ромы» Эдина Джеко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Опубликованы пляжные фото принца Чарльза
Папарацци сфотографировали британского принца Чарльза на пляже.
Обновлено в 05:32
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика
Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Спорт
Ванесса Джеймс о столкновении во время разминки: «Я его не видела»
Французская фигуристка Ванесса Джеймс назвала причину столкновения с Маттео Гуаризе во время разминки — Не могу сказать, что произошло.
Обновлено в 04:24
Политика
Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана
В Казахстане избран новый председатель Сената, им стала Дариги Назарбаева, старшая дочь объявившего накануне о своей отставке с поста президента Нурсултана Назарбаева, сообщают агентства.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing
Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Авто
Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено вчера в 01:26
Здоровье
Новосибирские хирурги впервые пересадили пациентке печень и сердце
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин
Обновлено в 05:30
Политика
Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион
В Челябинск прибыл Алексей Текслер, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Общество
«Мега Дыбенко» ждет реконструкция в 3 млрд рублей
В первую очередь в комплекс будет интегрирован магазин IKEA, объем инвестиций в этот проект составит 3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Порошенко обвинил Россию в медленном развитии киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в медленных темпах развития киевского метрополитена.
Обновлено в 01:50
Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона Олега Хорохордина.
Обновлено в 04:36
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Хабаровских экс-чиновника и коммерсанта заподозрили в мошенничестве
В отношении экс-чиновника дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве, а руководителя организации обвиняют в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков
Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено вчера в 02:07
Транспорт
В Петербурге запустили электробусы
Движение открыл временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, он самостоятельно осмотрел новую технику, сам проехался на электробусе и пообщался с первыми пассажирами, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».
Обновлено в 03:53
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14