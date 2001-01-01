«Интер» может обменять Икарди в «Ювентус» на ДибалуProstoProSport вчера в 10:22

«Интер» и «Ювентус» могут провернуть громкий трансферный обмен. Руководство «нерадзурри» рассматривает вариант с уходом форварда Мауро Икарди и может обменять его на игрока туринцев Пауло Дибалу. Помимо этого, «Интер» рассматривает кандидатуру нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

«Интер» может обменять Икарди в «Ювентус» на Дибалу

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