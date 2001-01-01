Футбол
«Интер» может обменять Икарди в «Ювентус» на ДибалуProstoProSport 10:22
«Интер» и «Ювентус» могут провернуть громкий трансферный обмен. Руководство «нерадзурри» рассматривает вариант с уходом форварда Мауро Икарди и может обменять его на игрока туринцев Пауло Дибалу. Помимо этого, «Интер» рассматривает кандидатуру нападающего «Ромы» Эдина Джеко.
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