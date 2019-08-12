Футбол

«Интер» может обменять Икарди на ДжекоЕвро-футбол.ру вчера в 16:40

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Согласно его данным, возможен вариант, при котором "нерадзурри" обменяют аргентинца на форварда столичной команды Эдина Джеко и потребуют ещё 55-60 миллионов евро.
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Боснийский футболист, нападающий. Вице-капитан итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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