Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Согласно его данным, возможен вариант, при котором "нерадзурри" обменяют аргентинца на форварда столичной команды Эдина Джеко и потребуют ещё 55-60 миллионов евро.

«Интер» может обменять Икарди на Джеко

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