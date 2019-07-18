Футбол

«Интер» может купить Кавани, если не получится подписать ЛукакуSports.ru 13:58

«Интер» может не подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «МЮ» требует за бельгийца более 80 миллионов евро, итальянцы такую сумму платить не готовы. В качестве альтернативы «Интер» рассматривает нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
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«Интер» может купить Кавани, если не получится подписать Лукаку

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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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