Футбол
«Интер» может купить Кавани, если не получится подписать ЛукакуSports.ru 13:58
«Интер» может не подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «МЮ» требует за бельгийца более 80 миллионов евро, итальянцы такую сумму платить не готовы. В качестве альтернативы «Интер» рассматривает нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:00, Вашингтон
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