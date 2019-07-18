«Интер» может не подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «МЮ» требует за бельгийца более 80 миллионов евро, итальянцы такую сумму платить не готовы. В качестве альтернативы «Интер» рассматривает нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

«Интер» может купить Кавани, если не получится подписать Лукаку

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