Футбол

«Интер» купит скорее Джеко, чем ЛукакуСоветский спорт 04:48

Интер не планирует тратиться сразу на двух дорогостоящих форвардов в нынешнее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport. Нерадзурри готовы приобрести либо боснийца Эдина Джеко из Ромы, либо бельгийца Ромелу Лукаку из Манчестер Юнайтед.
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«Интер» может отказаться от покупки Лукаку

Евро-футбол.ру08:12

«Интер», скорее всего, купит Джеко, но откажется от трансфера Лукаку

Чемпионат04:25

Источник: «Интер» планирует приобрести Джеко вместо Лукаку

Bookmaker-ratings.ru05:37

«Интер» купит скорее Джеко, чем Лукаку

Советский спорт04:48

«Интер» откажется от покупки Лукаку и приобретет Джеко

Sportbox.RU04:46

«Интер» откажется от покупки Лукаку и приобретет Джеко

Матч ТВ04:46

La Gazzetta dello Sport: «Интер» собирается подписать Джеко и Леау, а не Лукаку

Бомбардир.ру05:53
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Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех

Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трех.
Обновлено в 05:39
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Британии

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Политика

Госдума одобрила скандальный законопроект о «всероссийской реновации»

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила скандальный законопроект, который в соцсетях уже назвали «всероссийской реновацией» по изъятию земли у граждан.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Кино

Ответственного за лого сериала «Локи» предложили уволить

Пользователи Twitter в очередной раз подтвердили свою репутацию троллей. В этот раз их жертвой стали создатели мини-сериала «Локи» Marvel.
Обновлено в 06:08
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Общество

Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев

Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Авто

Названы самые угоняемые в России модели автомобилей

Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:11
Транспорт

В Ростове с 1 августа вырастет стоимость проезда в транспорте

В Ростове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 06:10
Экономика

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Футбол

Александр Соболев: «Не нравится, когда меня сравнивают с Дзюбой»

Пять простых причин Дзюба есть Дзюба, а я – это я – В прошлом сезоне один из руководителей "Крыльев" Зураб Циклаури назвал вас "сибирским Дзюбой".
Обновлено в 03:30
Футбол

«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Выход Бритни Спирс в свет вызвал слухи о её помолвке

Певица не прокомментировала, означает ли кольцо помолвку двух влюблённых, но, позируя, для фотографов, Сэм и Бритни не стеснялись проявлять свои чувства друг к другу: они выглядели сияющими и целовались перед камерами.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Абызов отказался сотрудничать со следствием

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Петербурге убили активистку, которой угрожали расправой

Обновлено вчера в 11:40
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Три курсанта ФСИН Кузбасса осуждены за попытку убить однокурсницу

Обновлено в 04:45
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия

На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына

В Краснодарском крае СКР завёл дело против мужчины, который посадил на цепь своего 10-летнего сына, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие

США выделили Украине 4 млн долларов на группы быстрого реагирования

Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске, через месяц они должны начать работу, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
Обновлено в 07:04
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Обновлено в 06:09
Общество

Милонов предложил запретить мужчинам ходить по улицам с голым торсом

Обновлено в 02:22
Гаджеты

Apple может купить модемный бизнес Intel за $1 млрд

Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.
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Эдин Джеко
Боснийский футболист
Боснийский футболист, нападающий. Вице-капитан итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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