Футбол
«Интер» купит скорее Джеко, чем ЛукакуСоветский спорт 04:48
Интер не планирует тратиться сразу на двух дорогостоящих форвардов в нынешнее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport. Нерадзурри готовы приобрести либо боснийца Эдина Джеко из Ромы, либо бельгийца Ромелу Лукаку из Манчестер Юнайтед.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов
На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.
Обновлено в 05:11
Экономика
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ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний, сообщили РБК три источника на финансовом рынке.
Обновлено в 00:00
Политика
Рашкован претендует на пост премьера Украины
Представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 03:40
Общество
В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже
В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено вчера в 04:27
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подводить итоги внеочередных выборов в Раду.
Обновлено в 00:25
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:16
Футбол
«Ювентус» может приобрести Неймара
По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара.
Обновлено в 04:15
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 19:54
Наука
Физики из России открыли новое необычное свойство графена
Обновлено в 04:47
Кино
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:11
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Смоленском
Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако, по данным издания «Рабочий путь», за медпомощью обратились не менее 16 человек, трое из них госпитализированы.
Обновлено в 05:04
Экономика
Суд Киева постановил взыскать с России свыше $1 млрд за крымские активы «Ощадбанка»
Суд постановил выдать исполнительный лист о взыскании с РФ в лице Минюста РФ в пользу "Ощадбанка" возмещения убытков в размере более $1,111 млрд.
Обновлено в 05:15
Авто
Jaguar готовит флагманский J-Pace и мини-кросс A-Pace
Компания Jaguar работает над новым кроссовером, который займет место флагманской модели бренда.
Обновлено в 04:10
Происшествия
На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Музыка
На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Космос
Ученые составили первую карту «пустыни», где живет Млечный Путь
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Обновлено в 04:03