Футбол
«Интер» купит скорее Джеко, чем ЛукакуСоветский спорт 04:48
Интер не планирует тратиться сразу на двух дорогостоящих форвардов в нынешнее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport. Нерадзурри готовы приобрести либо боснийца Эдина Джеко из Ромы, либо бельгийца Ромелу Лукаку из Манчестер Юнайтед.
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La Gazzetta dello Sport: «Интер» готов потратить 78 миллионов евро на покупку Лукаку
Спорт-Экспрессвчера в 16:31
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