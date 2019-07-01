Футбол
«Интер» купит скорее Джеко, чем ЛукакуСоветский спорт 04:48
Интер не планирует тратиться сразу на двух дорогостоящих форвардов в нынешнее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport. Нерадзурри готовы приобрести либо боснийца Эдина Джеко из Ромы, либо бельгийца Ромелу Лукаку из Манчестер Юнайтед.
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