Футбол
«Интер» купит 19-летнего полузащитника «Фенербахче»Советский спорт 01:57
Полузащитник Фенербахче Элиф Элмаз близок к переходу в Интер, сообщает Boxer Dergisi. Турецкий клуб получил предложение по трансферу 19-летнего македонца в размере 11 миллионов евро, и в ближайшее время оно будет принято.
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