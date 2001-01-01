Футбол

«Интер» купит 19-летнего полузащитника «Фенербахче»Советский спорт 01:57

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Полузащитник Фенербахче Элиф Элмаз близок к переходу в Интер, сообщает Boxer Dergisi. Турецкий клуб получил предложение по трансферу 19-летнего македонца в размере 11 миллионов евро, и в ближайшее время оно будет принято.
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