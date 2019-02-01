Футбол

«Интер» хочет заменить Икарди на ДжекоБомбардир.ру вчера в 07:21

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Эдину Джеко. Руководство миланцев рассматривает 32-летнего футболиста в качестве замены Мауро Икарди. Ранее стало известно, что у аргентинца возникли трения с партнерами и советом директоров.
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«Интер» определился с заменой Икарди

Евро-футбол.ру00:12

Кавани может заменить Икарди в «Интере»

Вести.Ruвчера в 18:57

«Интер» рассматривает кандидатуру Джеко в качестве замены Икарди

Советский спортвчера в 05:10

СМИ: «Интер» нашел замену Икарди

Спорт-Экспрессвчера в 14:20

«Интер» хочет купить у «ПСЖ» Кавани на место Икарди

Матч ТВвчера в 14:10

СМИ: «Интер» намерен приобрести Джеко на замену Икарди

RT на русскомвчера в 06:40

Джеко может заменить Икарди в «Интере»

Soccer.ruвчера в 15:52
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ЖКХ

В России могут сократить сроки отключения горячей воды

В России разрабатываются технологии, позволяющие сократить сроки отключения горячей воды до трех дней, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Семь деревьев упали из-за сильного ветра в Москве

Семь деревьев упали от сильного ветра в разных районах Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик, озвучивавший видеоролики ИГ

В Сирии задержали боевика, озвучившего на английском языке множество видеороликов террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России), сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:50
Космос

Роскосмос планирует сменить руководство Байконура и Восточного

Начальником космического центра Восточный станет Роман Бобков. Сейчас он занимает пост замглавы филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН

Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Бывший и.о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину

Сотрудники разведслужб, проводившие брифинг для Трампа, возразили на это, что такая информация «не соответствует данным ни одного из отчетов [американской] разведки, на что президент ответил: «Мне все равно, я верю Путину»», уточнил Маккейб.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Telegraph: Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике

Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

Times сообщила об ухудшении состояния Скрипаля

Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось, сообщило издание Times.
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил туристов о желтой лихорадке в Бразилии

В Бразилии наступил период сезонного роста заболеваемости желтой лихорадкой, который обычно начинается в декабре и заканчивается в мае, сообщается 18 февраля на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Новосибирске во время матча умер хоккеист

Обновлено вчера в 22:27
Экономика

Центробанк хочет усилить контроль над торговлей бензином

Центробанк предложил дополнительные меры рыночного регулирования, которые должны снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо.
Обновлено вчера в 17:56
Авто

Беднякам тут не место: на российском рынке не останется автомобилей дешевле миллиона рублей

В сегменте массовых автомобилей в России за прошлый год было продано 1,52 млн (+ 14 %) новых легковых машин, что составляет 91% от общего объема российского рынка.
Обновлено вчера в 16:02
Хоккей

Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче НХЛ с «Анахаймом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс» забросил 40-ю шайбу в сезоне.
Обновлено в 00:24
Политика

Ожидаются увольнения. Рогозин проведет совещание по ситуации на УКВЗ

Обновлено в 00:20
Здоровье

Самый тяжелый человек Китая сбросил 142 килограмма за полгода

Самый тяжелый человек Китая Ван Хаонань, весивший 334 килограмма, за полгода похудел на 142, вырос на пару сантиметров, а его нога уменьшилась на четыре размера, этого удалось достичь благодаря операции по уменьшению желудка, контролю над питанием и физическим нагрузкам, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 00:01
Футбол

Зидан станет тренером «Челси» при выполнении клубом двух условий

Бывший главный тренер мадридского "Реала" заменит на посту "синих" Маурицио Сарри при выполнении клубом двух условий.
Обновлено в 00:39
Экономика

Группа ГАЗ и Volkswagen планируют расширение партнерства

Совместные вложения, дополнительные к текущим 20,9 млрд руб. в рамках СПИК, составят 13,7 млрд руб. Они пойдут на локализацию на мощностях ГАЗа легкого коммерческого автомобиля VW Crafter, а также грузовиков линейки Traton AG (MAN, Scania, VW), новых тягачей "Урал" и грузовиков линейки Next.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено вчера в 07:29
Общество

«Победа» изменила нормы провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в салоне самолета.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

В Европе отказались от Sukhoi Superjet

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 00:16
Спорт

Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Российский биатлонист Евгений Гараничев, ранее опоздавший к старту гонки преследования, не попал в состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдет 17 февраля на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Власти Венесуэлы не пустили в страну депутатов Европарламента

Обновлено в 00:42
Спорт

Туктамышева бросила вызов Медведевой. Место встречи – Великий Новгород

Обновлено вчера в 05:55
Политика

В Японии заявили о «бурном обмене мнениями» с Россией в Мюнхене

Главы МИД России и Японии на встрече в Мюнхене провели откровенный, хотя и временами бурный обмен мнениями, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Самолет получил повреждение в аэропорту Алма-Аты при погрузке багажа

Лайнер поцарапали тележкой во время погрузки багажа, сообщает РИА Новости. Самолет должен был выполнить рейс Алма-Ата – Астана 18 февраля.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

«Техмаш» впервые показал новые взрыватели для РСЗО

Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби впервые представил миру взрыватели для реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 00:35
Политика

Кремль ввел единые «политические» KPI для себя и регионов

KPI по уровню доверия власти — президенту и главам регионов, который по итогам ноябрьского заседания президиума Госсовета по нацпроектам было решено ввести для губернаторов, — теперь вводится и для их замов по внутренней политике, сказали два участника семинара.
Обновлено вчера в 23:00
Единоборства

Бывший чемпион UFC продержался в клетке 26 секунд

Бой завершился победой Нганну в первом раунде. Веласкес продержался в бою против третьего номера в рейтинге тяжеловесов 26 секунд.
Обновлено в 00:22
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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