Футбол
«Интер» хочет продать Икарди летомLiveSport.ru 07:33
Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди может быть выставлен на трансфер в летнее межсезонье. Как сообщает Corriere della sera, руководство миланского клуба, не сумев договориться с Икарди о продлении контракта, приняло решение продать его в летнее межсезонье.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Происшествия
Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей
Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Политика
Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы сами народы двух стран.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Политика
Суд в Гааге поддержал иск по активам в Крыму, заявили в ПриватБанке
Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к РФ по потере активов в Крыму, размер компенсации определит позднее, сообщила в пятницу пресс-служба финансового учреждения.
Обновлено в 08:27
Общество
Беглов уволил трех глав районов Петербурга за неубранный снег
Врио начальника управления информации — руководителя пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Марина Мерцалова подтвердила РБК, что причиной увольнения глав трех районов города были жалобы жителей на уборку снега.
Обновлено в 06:02
Происшествия
На мэра города Иваново совершено нападение
Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Саратовской области при тушении церкви пострадали двое пожарных
Пресс-секретарь минздрава Саратовской области Ирина Шварцкопф сообщила, что пострадавшие пожарные находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:05
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Политика
Донбасс приготовился к мобилизации
В случае провокаций со стороны Киева в Донбассе в кратчайшие сроки будет мобилизовано добровольческое движение.
Обновлено в 08:08
Происшествия
По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»
По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Силовики в центре Сургута задержали подозреваемого в экстремизме
Оперативники окружного УМВД совместно с отрядом спецназначения Росгвардии СОБР недалеко от остановки «УБР», на проспекте Ленина, задержали мужчину, которого, по сообщениям некоторых информагентств, подозревают в экстремизме.
Обновлено в 07:18
Политика
Главой администрации Феодосии избрали Сергея Бовтуненко
Обновлено в 06:53
Экономика
Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности
По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств.
Обновлено в 03:54
Театры
Актер Машков объявил об уходе из кино
Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино.
Обновлено в 08:12
Политика
В ФРГ могут изменить правовую базу «Северного потока — 2»
Власти Германии рассматривают возможность изменения правовой базы, которая регулирует реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», чтобы обеспечить её соответствие нормативным требованиям Европейского союза.
Обновлено в 08:29
Политика
На Украине заподозрили Тимошенко в незаконном обогащении
Обновлено в 06:02
Происшествия
Суд над Рудниковым и Дацышиным пройдет в закрытом режиме
Процесс по уголовному делу Игоря Рудникова и Александра Дацышина, которых обвиняют в вымогательстве, пройдет в закрытом режиме.
Обновлено в 07:01
Политика
Финский суд отклонил иск Ротенберга к банкам
14 февраля 2019 года стало известно, что Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам Nordea, Danske Bank и OP Corporate Bank с требованием взыскать с них 70 тысяч евро в качестве компенсации за нарушение условий обслуживания из-за санкций США.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассекретили документы о войне в Афганистане
Сегодня, 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода войск СССР из Афганистана.
Обновлено в 04:21
Экономика
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 1,1%
Промышленное производство в РФ в январе замедлило рост в годовом выражении до 1,1% с декабрьских 2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:08
Общество
Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах
Правила поведения в аэропортах, расположенных на территории Московской области (Домодедово, Шереметьево и Жуковский), были утверждены в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру
В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
Обновлено вчера в 14:57
Энергетика
«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока
Российская корпорация «Газпром» начнет поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 1 декабря 2019 года.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид
Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид на своей базе в Маранелло.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В центре Москвы эвакуировали бизнес-центр после звонка о «минировании»
Бизнес-центр "Фабрика Станиславского" в центре Москвы был эвакуирован после анонимного сообщения с угрозой "минирования".
Обновлено в 02:23
Энергетика
Котировки Brent останутся в диапазоне $63-65
Котировки Brent останутся в диапазоне 63-65 долл./барр.
Обновлено в 01:47
Экономика
Медведев подписал постановление о создании новых ТОР
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.
Обновлено в 03:21