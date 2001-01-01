Футбол

«Интер» хочет приобрести Модрича и РакитичаSoccer.ru 15:27

«Интер» заинтересован в летнее трансферное окно приобрести двух игроков сборной Хорватии. Миланский клуб хочет купить хавбека «Реала» Луку Модрича и полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо в качестве замены Модричу.
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«Интер» хочет приобрести Модрича и Ракитича

Soccer.ru15:27

Модрич и Ракитич могут перейти в «Интер»

Советский спорт15:24

«Интер» нацелился на Модрича и Ракитича

Евро-футбол.ру15:21

СМИ: «Интер» хочет приобрести Модрича и Ракитича

Спорт-Экспресс14:55
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Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Общество

В Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей

В Санкт-Петербурге рассказали о разработке мер поддержки молодых учителей, сообщает ФАН.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Нападающий «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП. Об этом сообщает сразу несколько источников, в том числе ANSA и Il Messaggero.
Обновлено в 15:08
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Хоккей

Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»

Обновлено в 15:35
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Политика

США подготовили новые санкции против России по делу Скрипалей

Новый пакет санкций ожидает одобрения Белого дома, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд

В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

В Черное море вошла группировка кораблей НАТО

Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Черного моря вечером в четверг, 28 марта, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой

София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
Обновлено в 09:11
Политика

Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде

Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
Обновлено в 13:38
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Политика

В Конгресс США внесен законопроект о прямых выборах президента

На прошлой неделе Дональд Трамп выступил в поддержку коллегии выборщиков в ответ на призыв сенатора-демократа от штата Массачусетс Элизабет Уоррен ликвидировать нынешнюю систему и перейти к прямым выборам президента, напоминают "Вести FM".
Обновлено в 13:38
Футбол

Кикнадзе исключил возвращение Глушакова в «Локомотив»

Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Политика

МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине

Министерство иностранных дел России выступило за продление на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.
Обновлено в 15:51
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Кино

Скончалась режиссёр Аньес Варда

Французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 06:48
Спорт

Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток

Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева с грустью вспоминает о первом замужестве

Счастливая и востребованная ведущая лишь изредка вспоминает трудные времена первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.
Обновлено в 16:50
Политика

Последний день агитации: кандидаты в президенты Украины торопятся раздать избирателям деньги

На Украине сегодня последний день агитации, и поэтому кандидаты стараются использовать оставшееся время по максимуму.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой

На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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