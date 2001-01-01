Футбол
«Интер» хочет приобрести Модрича и РакитичаSoccer.ru 15:27
«Интер» заинтересован в летнее трансферное окно приобрести двух игроков сборной Хорватии. Миланский клуб хочет купить хавбека «Реала» Луку Модрича и полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо в качестве замены Модричу.
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Нападающий «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП
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В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
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Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В Черное море вошла группировка кораблей НАТО
Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Черного моря вечером в четверг, 28 марта, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
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Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой
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Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
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Политика
В Конгресс США внесен законопроект о прямых выборах президента
На прошлой неделе Дональд Трамп выступил в поддержку коллегии выборщиков в ответ на призыв сенатора-демократа от штата Массачусетс Элизабет Уоррен ликвидировать нынешнюю систему и перейти к прямым выборам президента, напоминают "Вести FM".
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Шоу-бизнес
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Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
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Политика
МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине
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СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
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Кино
Скончалась режиссёр Аньес Варда
Французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет.
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Спорт
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Шоу-бизнес
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Последний день агитации: кандидаты в президенты Украины торопятся раздать избирателям деньги
На Украине сегодня последний день агитации, и поэтому кандидаты стараются использовать оставшееся время по максимуму.
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Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой
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