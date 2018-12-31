Футбол
«Интер» хочет пригласить полузащитника «Реала» Тони Крооса. В миланском клубе видят в 28-летнем хавбеке идеального партнера для нападающего Мауро Икарди, сообщает As со ссылкой на Corriere dello Sport.
Sports.ru09:32
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Футбол
Футбольная сборная России поздравила болельщиков с Новым годом
Обновлено в 06:53
Футбол
Левандовски намерен закончить карьеру в «Баварии»
30-летний нападающий "Баварии" Роберт Левандовски положил конец слухам о том, что он может уйти из клуба.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Лиона" Люки Тузара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:38
Футбол
Джанлуиджи Буффон: «Разговаривал с Манчини, я не нужен сборной Италии»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможное возвращение в сборную Италии.
Обновлено в 04:47
Футбол
Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»
Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
Футбол
Венсан Компани: «Гордость „Манчестер Сити“ задета»
За последние несколько недель наша гордость была задета, но нам есть, ради чего играть.
Обновлено в 10:47
Футбол
Мане избежал наказания за то, что схватил Лихтштайнера за горло
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания за стычку с защитником лондонского «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером во время матча 20-го тура английской Премьер-лиги, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини
Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:52
Футбол
Сульшер повторил рекорд Моуриньо в МЮ
Обновлено вчера в 16:12
Футбол
Рабьо отказался перейти в «Тоттенхэм», посчитав клуб слишком слабым
По данным источника, французский хавбек посчитал, что лондонский клуб является слишком слабым для его уровня.
Обновлено в 09:14
Футбол
В сборной России назвали самого высокого и низкого игроков в 2018 году
Сборная России по футболу в официальном Twitter назвала самого высокого и самого низкого игрока команды в 2018 году.
Обновлено в 09:17
Футбол
В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу
Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Дижон» уволил своего главного тренера
Футбольный французский клуб «Дижон» уволил своего главного тренера Оливье Далль'Оглио с занимаемого поста, сообщает 31 декабря официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Вест Бромвич» арендовал защитника «Эвертона»
Английский «Вест Бромвич» в последний день 2018 года объявил о пополнении состава защитником «Эвертона» Мэйсоном Холгейтом.
Обновлено в 09:40
Футбол
Макелеле: танцы Погба после голов — это неуважение к сопернику
Бывший футболист сборной Франции Клод Макелеле раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба за танцы после голов.
Обновлено в 08:53