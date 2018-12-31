Футбол

«Интер» хочет пригласить Крооса летом
Sports.ru
09:32

«Интер» хочет пригласить полузащитника «Реала» Тони Крооса. В миланском клубе видят в 28-летнем хавбеке идеального партнера для нападающего Мауро Икарди, сообщает As со ссылкой на Corriere dello Sport.
Sports.ru09:32

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Кроос стал главной целью «Интера»

Советский спорт10:23

Крос попал в сферу интересов «Интера»

Матч ТВ10:17

Игрок «Реала» может продолжить карьеру в «Интере»

Газета.Ru10:05

«Интер» хочет купить Крооса летом

Чемпионат09:53

«Интер» хочет пригласить Крооса летом

Sports.ru09:32

«Интер» готов обменять Икарди на Крооса

Евро-футбол.ру05:43

«Интер» готов обменять Икарди на Крооса

Soccer.ru04:13
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Футбол

Футбольная сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

Обновлено в 06:53
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Левандовски намерен закончить карьеру в «Баварии»

30-летний нападающий "Баварии" Роберт Левандовски положил конец слухам о том, что он может уйти из клуба.
Обновлено в 07:59
Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Лиона" Люки Тузара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:38
Футбол

Джанлуиджи Буффон: «Разговаривал с Манчини, я не нужен сборной Италии»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможное возвращение в сборную Италии.
Обновлено в 04:47
Футбол

Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
Футбол

Венсан Компани: «Гордость „Манчестер Сити“ задета»

За последние несколько недель наша гордость была задета, но нам есть, ради чего играть.
Обновлено в 10:47
Футбол

Мане избежал наказания за то, что схватил Лихтштайнера за горло

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания за стычку с защитником лондонского «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером во время матча 20-го тура английской Премьер-лиги, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини

Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:52
Футбол

Сульшер повторил рекорд Моуриньо в МЮ

Обновлено вчера в 16:12
Футбол

Рабьо отказался перейти в «Тоттенхэм», посчитав клуб слишком слабым

По данным источника, французский хавбек посчитал, что лондонский клуб является слишком слабым для его уровня.
Обновлено в 09:14
Футбол

В сборной России назвали самого высокого и низкого игроков в 2018 году

Сборная России по футболу в официальном Twitter назвала самого высокого и самого низкого игрока команды в 2018 году.
Обновлено в 09:17
Футбол

В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу

Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44
Футбол

«Дижон» уволил своего главного тренера

Футбольный французский клуб «Дижон» уволил своего главного тренера Оливье Далль'Оглио с занимаемого поста, сообщает 31 декабря официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:51
Футбол

«Вест Бромвич» арендовал защитника «Эвертона»

Английский «Вест Бромвич» в последний день 2018 года объявил о пополнении состава защитником «Эвертона» Мэйсоном Холгейтом.
Обновлено в 09:40
Футбол

Макелеле: танцы Погба после голов — это неуважение к сопернику

Бывший футболист сборной Франции Клод Макелеле раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба за танцы после голов.
Обновлено в 08:53
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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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