Футбол

«Интер» хочет переманить форварда «Ювентуса»Soccer.ru 03:55

Интер — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, 27 апреля
Стадион «Джузеппе Меацца»
Раджа Наингголан
7′
40′
Хуан Гильермо Куадрадо
Иван Перишич
44′
45′
Джорджо Кьеллини
49′
Алекс Сандро
Леонардо Спинаццола
60′
Блез Матюиди
Мойсе Кин
62′
Криштиану Роналду
Раджа Наингголан
Борха Валеро
74′
Маттео Политано
Жоау Мариу
80′
Мауро Икарди
Лаутаро Хавьер Мартинес
82′
86′
Федерико Бернардески
Матеус Перейра
90′+2′
Мойсе Кин
Сообщается, что "Интер" планирует подписать нападающего "Ювентуса" Моизе Кина. Действующий контракт молодого форварда с туринцами рассчитан до конца следующего сезона. Миланский клуб хочет подписать Кина на бесплатной основе.
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