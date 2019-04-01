Футбол

«Интер» хочет обменять Икарди на М. КинаЧемпионат 03:49

Интер — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, 27 апреля
Стадион «Джузеппе Меацца»
Раджа Наингголан
7′
40′
Хуан Гильермо Куадрадо
Иван Перишич
44′
45′
Джорджо Кьеллини
49′
Алекс Сандро
Леонардо Спинаццола
60′
Блез Матюиди
Мойсе Кин
62′
Криштиану Роналду
Раджа Наингголан
Борха Валеро
74′
Маттео Политано
Жоау Мариу
80′
Мауро Икарди
Лаутаро Хавьер Мартинес
82′
86′
Федерико Бернардески
Матеус Перейра
90′+2′
Мойсе Кин
«Интер» провёл переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера нападающего Мойзе Кина, предложив обменять его на форварда Мауро Икарди. Как сообщает Corriere dello Sport, руководство миланской команды уже провело переговоры с Мино Райолой, который представляет интересы Кина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» планирует обменять Мауро Икарди

Еженедельник Футбол04:04

Икарди может перейти в «Ювентус» в обмен на Мойзе Кина

ProstoProSport04:12

«Интер» хочет переманить форварда «Ювентуса»

Soccer.ru03:55

«Интер» хочет обменять Икарди на М. Кина

Чемпионат03:49

«Интер» хочет получить Кена и может отдать «Ювентусу» Икарди взамен

Бомбардир.ру05:56

«Интер» предложил «Ювентусу» обменяться форвардами

Евро-футбол.ру04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия

Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании

Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика

Песков объяснил цель указа Путина о паспортах жителям Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, отметил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву.
Обновлено в 05:40
Политика

В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Транспорт

В ГИБДД появятся «черные списки» водителей

В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Спорт

Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»

Трусова ведет подготовку к сезону в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Тарграирен.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В подмосковном торговом центре обрушился потолок

Обновлено в 07:30
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о вмешательстве РФ в выборы в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в адрес РФ в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах с 1970-х годов.
Обновлено в 07:47
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Общество

Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход

По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Политика

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро

Обновлено в 07:31
Авто

BMW построит собственный завод в России

Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Певица МакSим обратилась к своим фанатам после ДТП

МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) прославилась на всю страну после выхода ее дебютного альбома "Трудный возраст" в 2006 году.
Обновлено в 03:29
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Политика

В Белоруссии задержали экс-начальника охраны Лукашенко

Оперативники Комитета Госбезопасности Белоруссии (КГБ) задержали заместителя госсекретаря Совбеза республики Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 16:29
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:34
Политика

Эрдоган: программа F-35 обречена на провал в случае исключения Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае исключения Анкары из американской программы создания и приобретения истребителей F-35 проект США «обречён на полный провал».
Обновлено в 05:54
Наука

Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР

По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мойзе Кин
Итальянский футболист
Итальянский футболист ивуарийского происхождения, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное