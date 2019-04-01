«Интер» хочет обменять Икарди на М. КинаЧемпионат 03:49

«Интер» провёл переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера нападающего Мойзе Кина, предложив обменять его на форварда Мауро Икарди. Как сообщает Corriere dello Sport, руководство миланской команды уже провело переговоры с Мино Райолой, который представляет интересы Кина.

Происшествия Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.

Общество Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Политика Песков объяснил цель указа Путина о паспортах жителям Донбасса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, отметил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).

Происшествия Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

Политика ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.

Транспорт В ГИБДД появятся «черные списки» водителей В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Политика Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.

Политика Лавров ответил на слова Помпео о вмешательстве РФ в выборы в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в адрес РФ в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах с 1970-х годов.

Политика Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.

Общество Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

Авто BMW построит собственный завод в России Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.

Шоу-бизнес Певица МакSим обратилась к своим фанатам после ДТП МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) прославилась на всю страну после выхода ее дебютного альбома "Трудный возраст" в 2006 году.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Экономика Мелкие магазины могут быть закрыты Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.

Политика В Белоруссии задержали экс-начальника охраны Лукашенко Оперативники Комитета Госбезопасности Белоруссии (КГБ) задержали заместителя госсекретаря Совбеза республики Андрея Втюрина.

Общество Император Японии отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.

Политика Эрдоган: программа F-35 обречена на провал в случае исключения Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае исключения Анкары из американской программы создания и приобретения истребителей F-35 проект США «обречён на полный провал».