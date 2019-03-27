«Интер» хочет арендовать у «Барселоны» Малкома с обязательством выкупаSport24.ru 27 марта в 11:32

«Интер» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Малкома. По информации Corriere dello Sport, миланский клуб летом 2019 года готов взять 22-летнего бразильца в аренду с последующим обязательством выкупа. Сообщается, что представители нерадзурри уже связались с агентом Малкома.

«Интер» хочет арендовать у «Барселоны» Малкома с обязательством выкупа

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