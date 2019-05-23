Футбол
«Интер» интересуется Ромелу Лукаку и Виктором МозесомЕженедельник Футбол 03:44
Итальянцы могут их подписать в межсезонье. «Нерадзурри» по окончании сезона должен возглавить бывший тренер «Челси» Антонио Конте. Он рассчитывает на покупку форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Футбол
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