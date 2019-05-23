Футбол

«Интер» интересуется Ромелу Лукаку и Виктором МозесомЕженедельник Футбол 03:44

Итальянцы могут их подписать в межсезонье. «Нерадзурри» по окончании сезона должен возглавить бывший тренер «Челси» Антонио Конте. Он рассчитывает на покупку форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
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Мозес может перейти в «Интер» по просьбе Конте

Газета.Ru01:30

Конте хочет пригласить в «Интер» Лукаку и Мозеса

Soccer.ru03:14

СМИ: Мозес может стать игроком «Интера» по инициативе Конте

Советский спорт01:36

СМИ: Конте хочет приобрести в «Интер» Лукаку и Мозеса

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Конте попросил «Интер» купить защитника «Челси»

Sport.ru03:58

Конте попросил «Интер» приобрести Мозеса

Чемпионат00:15

Конте хочет видеть Мозеса в «Интере»

Евро-футбол.рувчера в 14:46
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Футбол

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Источник утверждает, что срок контракта составит 4 сезона, а оклад будет равен 24 миллионам евро в год.
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Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом ушла в отставку в связи с курсом страны на выход из Евросоюза.
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Обновлено в 04:21
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Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
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Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает провести голосование по вопросу выбора площадки для строительства храма Святой Екатерины, установив три места для голосования в разных точках города, передает РИА Новости.
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

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Обновлено вчера в 07:30
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Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»

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Обновлено в 04:29
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