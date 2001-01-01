Футбол
«Интер» интересуется Фернандо ЛьорентеSports.ru вчера в 22:45
Миланцы переключились на Льоренте после того, как Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой». Новому главному тренеру «Интера» Антонио Конте Льоренте знаком по совместной работе в «Ювентусе». Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина».
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Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары
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Экономим топливо с помощью воздуха – как это?
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NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного пространства
Американское аэрокосмическое агентство NASA определилось с выбором двух новых вариантов малых спутниковых технологий для улучшения точности исследований глубокого космоса.
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Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане
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Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
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Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
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WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
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