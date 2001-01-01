Футбол

«Интер» интересуется Фернандо ЛьорентеSports.ru вчера в 22:45

Миланцы переключились на Льоренте после того, как Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой». Новому главному тренеру «Интера» Антонио Конте Льоренте знаком по совместной работе в «Ювентусе». Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина».
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