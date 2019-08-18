Футбол
«Интер» интересуется Фернандо ЛьорентеSports.ru вчера в 22:45
Миланцы переключились на Льоренте после того, как Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой». Новому главному тренеру «Интера» Антонио Конте Льоренте знаком по совместной работе в «Ювентусе». Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина».
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Футбол
Леонарду Жардим: «„Монако“ постарается быстро создать конкурентоспособную команду»
Если вы проиграете два или три матча, можете войти в отрицательный цикл, но мы постараемся быстро создать конкурентоспособную команду.
Обновлено вчера в 20:34
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Гаджеты
Китайцы разработали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Облачную погоду и кратковременный дождь спрогнозировали москвичам
Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Опубликованы CAD-рендеры нового смартфона Xiaomi, это может быть Mi 9S
Ну а самым ожидаемым флагманом Xiaomi является Mi 9S. Схожесть рендеров с реальным Mi 9 только подтверждает это предположение.
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого американца
Украина экстрадировала в Израиль беглого гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, сообщила в воскресенье пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Водителя попавшего в ДТП автобуса в Перми опрашивает полиция
Полицейские работают с водителем автобуса, попавшего в ДТП в Перми.
Обновлено вчера в 12:45
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Дипломат рассказал о потере Украиной признаков государственности
17 августа бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко спрогнозировал потерю Киевом нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса.
Обновлено в 00:22
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено вчера в 03:11
Транспорт
Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю
Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика
Повышение пенсионного возраста это только начало
По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив 8 голов
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Казахстане за сутки произошли три землетрясения
Обновлено в 01:18
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Лечившие пострадавших после ЧП в Северодвинске прошли обследование
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали 91 сотрудника областной больницы после ЧП в Северодвинске.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Шойгу объявил закрытыми V Армейские международные игры
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42