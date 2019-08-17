Футбол
«Интер» интересуется Алексисом СанчесомСпорт-Экспресс вчера в 10:08
«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу. Миланский клуб готов сделать предложение о трансфере 30-летнего чилийского форварда, сообщает Sky in Italy. «Интер» намерен укрепить линию атаки.
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Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Таксист изнасиловал пассажирку и потребовал дополнительную оплату
Таксист изнасиловал пассажирку, находящуюся без сознания в Филадельфии в США, а затем потребовал с нее деньги за то, что ее стошнило, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Обновлено вчера в 19:40
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 08:55
Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Космос
The Hill: нужно новое видение будущего, чтобы разжечь интерес к космосу
К преимуществам Уиттингтон отнёс более амбициозные цели, которые ставит перед собой НАСА в рамках программы «Артемида», и наличие разветвлённой сети космических организаций (как международных, так и частных), в которой НАСА занимает центральное положение.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Украинские "бюджетники" пройдут в торжественном параде 24 августа абсолютно добровольно.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Под Керчью обнаружили пустой саркофаг греческой колонизации Крыма
Археологи обнаружили на некрополе античного поселения Мирмекий под Керчью погребение греческой колонизации Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Влажное прохладное воскресенье ждет москвичей 18 августа
Ранее синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погодных условий, пообещав грозу с дождем и сильный ветер до утра воскресенья, 18 августа.
Обновлено вчера в 23:15
Космос
ЦУП скорректировал орбиту МКС второй раз за день
Сотрудники российского Центра управления полетами (ЦУП) провели второй за день маневр для коррекции орбиты Международной космической станции (МКС).
Обновлено 15 августа в 08:07
Футбол
Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту», «Бенфика» обыграла «Белененсеш»
«Порту» набрал первые очки в новом сезоне. Чуть раньше «Бенфика» без особых проблем одолела в гостях «Белененсеш».
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
В воронежский «Факел» перешел лучший бомбардир «Химок»
В воронежский «Факел» перешел лучший бомбардир «Химок» прошлого сезона Михаил Петрусев.
Обновлено вчера в 11:47
Здоровье
«Природная Виагра», которая поможет повысить потенцию без вреда для здоровья, названа специалистами
Специалисты отмечают, что не стоит сразу прибегать к лекарственным препаратам типа «Виагры», существует масса природных средств, которые помогают сохранить мужскую силу.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Беглов хочет включить парк Малиновка в реестр ЗНОП
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича
Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.
Обновлено вчера в 16:28
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено 16 августа в 02:33
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
Обновлено вчера в 20:13
Общество
В Уссурийске ожидается опасный уровень воды
"В Уссурийске ожидается опасный уровень воды, но центр не подтопит", – доложил во время заседания представитель администрации Уссурийского городского округа.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено 16 августа в 09:24
Авто
Rolls-Royce представил коллекцию эксклюзивных пастельных тонов
Специальная серия Rolls-Royce, получившая название Pastel Collection, включает в себя модели Ghost, Dawn и Wraith.
Обновлено вчера в 03:15
Футбол
Гвардиола рассказал о перепалке с Агуэро
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45