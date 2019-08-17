Футбол

«Интер» интересуется Алексисом СанчесомСпорт-Экспресс вчера в 10:08

«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу. Миланский клуб готов сделать предложение о трансфере 30-летнего чилийского форварда, сообщает Sky in Italy. «Интер» намерен укрепить линию атаки.
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