Футбол
«Интер» интересуется Алексисом СанчесомСпорт-Экспресс 10:08
«Интер» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу. Миланский клуб готов сделать предложение о трансфере 30-летнего чилийского форварда, сообщает Sky in Italy. «Интер» намерен укрепить линию атаки.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
В места довоенного проживания в Сирии вернулись почти 2 млн человек
Около 1,3 млн внутренних переселенцев вернулись в места довоенного проживания в Сирии с 30 сентября 2015 года, с территорий других государств за аналогичный период возвратились почти 600 тыс. человек.
Обновлено в 16:47
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолет
Обновлено в 03:51
Футбол
Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
The National Interest рассказал о стремительном развитии ВМФ России
В статье говорится о том, что флот в РФ развивается стремительно, делая упор на малые корабли.
Обновлено в 22:21
Здоровье
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Другие советуют принимать в невероятных количествах пищевую соду, чтобы навсегда побороть аутизм.
Обновлено в 17:04
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
Обновлено в 22:21
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США
Обновлено в 09:33
Происшествия
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено в 21:34
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Мадонна в военной форме и чулках отпраздновала 61-летие на танцполе
На другом снимке Мадонна облачилась в стилизованную военную форму с нашивкой Madame X и сетчатые чулки, продолжив отмечать день рождения.
Обновлено в 05:47
Финансы
17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт
Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью
Обновлено в 14:11
Происшествия
Четыре человека попали в больницу после аварии в Мытищах
В результате ДТП четверо из числа находившихся в легковушке попали в больницу в тяжелом состоянии.
Обновлено в 16:36
Авто
УАЗ вспомнил саперный УАЗ-469 с двумя рулями
Экипаж машины состоял из четырех человек – водителя, оператора и двух саперов.
Обновлено в 09:25
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Порошенко перечислил страхи России
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Происшествия
«Спасла со сломанными ребрами больше 40 пассажиров»: В Рунете заявили о «вопиющей несправедливости» после пилотов - Героев России
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Общество
В Приморье эвакуируют людей из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек эвакуировали в пункты временного размещения в Приморье из-за паводка, возникшего в результате тайфуна "Кроса", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:26
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя
Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено в 21:41
Кино
Умер создавший кролика Роджера мультипликатор
Художник-мультипликатор Ричард Уильямс, создавший известного кролика Роджера, скончался в возрасте 86 лет, сообщает BBC со ссылкой на семью режиссера.
Обновлено в 12:01
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39