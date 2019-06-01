Футбол

«Интер» и «Ювентус» возобновили переговоры об обмене Икарди и ДибалыSport24.ru 02:25

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«Интер» и «Ювентус» возобновили переговоры о возможном обмене двух нападающих — Пауло Дибалы и Мауро Икарди. Как сообщает Gazzetta dello Sport, клубы уже вели переговоры на эту тему, но они зашли в тупик.
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СМИ: «Интер» и «Ювентус» вернулись к обсуждению обмена Икарди на Дибалу

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