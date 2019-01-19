Футбол
«Интер» и «Сассуоло» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 16:32
|32′
Стефано Сенси
Марцело Брозович
|50′
|52′
Рожерио
Жоау Мариу
Раджа Наингголан
|61′
|62′
Филип Джуричич
Джереми Бога
|73′
Альфред Данкан
Мехди Бурабия
|76′
Стефано Сенси
Франческо Маньянелли
Маттео Политано
Лаутаро Хавьер Мартинес
|81′
Матиас Весино
Борха Валеро
|82′
|90′+3′
Федерико Пелузо
|54%
|Владение мячом
|46%
|85%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|1
|11
|Угловые
|–
|12
|Отборы
|16
|16
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑5‑1
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
10
Мартинес
20
Валеро
14
Наингголан
77
Брозович
44
Перишич
9
Икарди
47
Консильи
21
Лирола
23
Маньяни
13
Пелузо
6
Рожерио
68
Бурабия
73
Локателли
4
Маньянелли
25
Берарди
27
Боатенг
20
Бога
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑3
"Интер" и "Сассуоло" поделили очки в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" - 0:0. Миланцы набрали 40 очков в 20-ти матчах и занимают третье место в турнирной таблице серии А. Отставание от "Наполи" - 4 очка.
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