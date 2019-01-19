«Интер» и «Сассуоло» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 16:32

"Интер" и "Сассуоло" поделили очки в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" - 0:0. Миланцы набрали 40 очков в 20-ти матчах и занимают третье место в турнирной таблице серии А. Отставание от "Наполи" - 4 очка.

Футбол Футбол Анри остался недоволен судейством после разгрома от «Страсбура» Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после матча 21-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (1:5) отметил, что недоволен судейством.

Футбол Футбол Реал — Севилья 2:0 Мадридский «Реал» обыграл «Севилью» 19 января в матче чемпионата Испании, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Футбол Футбол Сарри заявил, что футболистов «Челси» трудно мотивировать Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри после поражения от лондонского "Арсенала" раскритиковал игроков, отметив, что у них вновь возникли проблемы с мотивацией.

Футбол Футбол «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» и продолжил успешную серию Уле Гуннар Сульшер не планировал делать никаких перестановок в составе "Манчестер Юнайтед" по сравнению с матчем прошлого тура, когда "красные дьяволы" на выезде обыграли "Тоттенхэм".

Футбол Футбол Моуринью отклонил три предложения после ухода из «МЮ»

Футбол Футбол Мохамед Салах: «Ливерпуль» заслужил победу в матче с «Кристал Пэлас» "Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков.

Футбол Футбол Оресте Чинквини: «Сарри является поклонником игры Паредеса» Сарри хотел его видеть еще в «Наполи», он поклонник аргентинца.

Футбол Футбол Защитник английского «Фулхэма» получил травму, пока переобувался Защитник английского футбольного клуба "Фулхэм" Алфи Моусон получил травму накануне матча 23-го тура Премьер-лиги против "Тоттенхэма" при весьма странных обстоятельствах: игрок травмировался, когда переобувался.

Футбол Футбол Стоичков поддержал идею подписания «Барселоной» Велы Если приедет в Барселону, то сможет с первого матча быть полезным. Я не сомневаюсь в нем, — сказал Стоичков.

Футбол Футбол Артем Дзюба может перейти в «Эвертон»

Футбол Футбол Руни хочет видеть Почеттино на посту тренера «МЮ» Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением насчет того, кто должен быть главным тренером клуба.

Футбол Футбол Хитрец Куарежма подкрался к лайнсмену и цинично обыграл его между ног Перед розыгрышем углового португалец подкрался к боковому арбитру, поставил мяч на газон и прокатил его между ног ничего не подозревающего мужчины с флажком, после чего с хитрой улыбкой исполнил стандарт.