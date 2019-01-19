Футбол

«Интер» и «Сассуоло» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 16:32

Интер — Сассуоло
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
32′
Стефано Сенси
Марцело Брозович
50′
52′
Рожерио
Жоау Мариу
Раджа Наингголан
61′
62′
Филип Джуричич
Джереми Бога
73′
Альфред Данкан
Мехди Бурабия
76′
Стефано Сенси
Франческо Маньянелли
Маттео Политано
Лаутаро Хавьер Мартинес
81′
Матиас Весино
Борха Валеро
82′
90′+3′
Федерико Пелузо
"Интер" и "Сассуоло" поделили очки в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" - 0:0. Миланцы набрали 40 очков в 20-ти матчах и занимают третье место в турнирной таблице серии А. Отставание от "Наполи" - 4 очка.
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