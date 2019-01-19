Футбол
«Интер» и «Сассуоло» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 16:32
"Интер" и "Сассуоло" поделили очки в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" - 0:0. Миланцы набрали 40 очков в 20-ти матчах и занимают третье место в турнирной таблице серии А. Отставание от "Наполи" - 4 очка.
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«Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2019 года
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