Футбол

«Интер» и «Рома» поделили очки в матче Серии АЧемпионат вчера в 16:38

Интер — Рома
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
14′
Стефан Эль-Шаарави
46′
Дженгиз Ундер
Николо Дзаньоло
Раджа Наингголан
Мауро Икарди
54′
Иван Перишич
61′
Матиас Весино
62′
76′
Бриан Кристанте
Лаутаро Хавьер Мартинес
Жоау Мариу
79′
81′
Лоренцо Пеллегрини
Джастин Клюйверт
84′
Николо Дзаньоло
Маттео Политано
Бальде Кейта
84′
Беспроигрышная серия миланского клуба в чемпионате Италии достигла четырёх матчей (две победы и две ничьих). Римская команда тоже не проигрывает в течение четырёх встреч кряду (две ничьих и две победы). «Интер», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (55) — пятое.
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