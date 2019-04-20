Футбол

«Интер» и «Рома» поделили очки в матче Серии АЧемпионат вчера в 16:38

Интер — Рома
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
14′
Стефан Эль-Шаарави
46′
Дженгиз Ундер
Николо Дзаньоло
Раджа Наингголан
Мауро Икарди
54′
Иван Перишич
61′
Матиас Весино
62′
76′
Бриан Кристанте
Лаутаро Хавьер Мартинес
Жоау Мариу
79′
81′
Лоренцо Пеллегрини
Джастин Клюйверт
84′
Николо Дзаньоло
Маттео Политано
Бальде Кейта
84′
Беспроигрышная серия миланского клуба в чемпионате Италии достигла четырёх матчей (две победы и две ничьих). Римская команда тоже не проигрывает в течение четырёх встреч кряду (две ничьих и две победы). «Интер», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (55) — пятое.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» и «Рома» не выявили победителя в матче Серии А

Газета.Ruвчера в 16:51

Интер - Рома ~ прогноз на центральный матч 33 тура итальянской Серии А: хозяева сомнительные фавориты?

Sport-place19 апреля в 00:33

«Интер» и «Рома» не выявили победителя в матче серии А

Матч ТВвчера в 16:27

Гол Перишича спас «Интер» от поражения в матче с «Ромой»

Советский спортвчера в 16:26

«Интер» и «Рома» поделили очки в матче Серии А

Чемпионатвчера в 16:38

Чемпионат Италии. «Интер» поделил очки с «Ромой», «Ювентус» победил «Фиорентину», «Парма» и «Милан» сыграли вничью

Sports.ruвчера в 06:15

«Интер» сыграл вничью с «Ромой»

Спорт-Экспрессвчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Происшествия

На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв

Обновлено в 05:18
Политика

Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Хоккей

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Антона Слепышева

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ наказал форварда московского ЦСКА Антона Слепышева денежным штрафом за то, что он ударил ногой соперника в четвертом матче финала Кубка Гагарина с омским "Авангардом", сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 05:07
Политика

Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборах

Обновлено в 04:48
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Экономика

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Гаджеты

Макеты новых iPhone слили в Сеть

Обновлено в 04:16
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Суд взыскал с кемеровчан полученные ими от хакеров миллионы

Районный суд города Кемерово взыскал с четырех местных жителей более 2 млн. рублей. Средства оказались на их счетах после атаки хакеров.
Обновлено в 05:53
Наука

Статины могут быть малоэффективны при высоком уровне холестерина

Актуальность проблемы Результаты исследования подчеркивают необходимость применения персонализированной медицины в борьбе с высоким уровнем холестерина и снижением высоких рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем, так как именно вышеперечисленные заболевания являются на сегодняшний день основными причинами смерти во всем мире.
Обновлено вчера в 12:39
Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено вчера в 12:16
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Политика

На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования

Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Происшествия

У избирательного участка внезапно умер украинец

В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика

Невестка Порошенко выразила свою поддержку супруге Зеленского

Обновлено в 02:56
Футбол

Лев прыгнул. До «Зенита» уже никто не дотянется

Матч «Краснодар» – «Зенит» не забудется очень долго, он войдет и в историю обоих клубов, и в историю российского футбола.
Обновлено в 01:48
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Обновлено в 00:23
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Политика

Владимир Зеленский и пустота

Владимир Зеленский в понедельник отпразднует ошеломительную победу во втором туре президентских выборов в Украине.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины

Информагентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Хоккей

Хартли сравнил Сорокина с молодым Набоковым

Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин своей игрой напомнил Евгения Набокова времен выступления за клуб НХЛ "Сан-Хосе", заявил главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли.
Обновлено в 04:32
Здоровье

Йогурт назван лучшим десертом для диабетиков

Обновлено в 02:57
Происшествия

Митинг в грузинском ущелье перерос в столкновения со спецназом

Жители Восточной Грузии и спецназ столкнулись в Панкисском ущелье.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Обновлено вчера в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное