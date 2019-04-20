«Интер» и «Рома» поделили очки в матче Серии АЧемпионат вчера в 16:38

Беспроигрышная серия миланского клуба в чемпионате Италии достигла четырёх матчей (две победы и две ничьих). Римская команда тоже не проигрывает в течение четырёх встреч кряду (две ничьих и две победы). «Интер», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (55) — пятое.

«Интер» и «Рома» поделили очки в матче Серии А

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