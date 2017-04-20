Футбол
«Интер» и «Рома» интересуются форвардом «Вердера» КрузеREGNUM 05:07
Нападающий футбольного немецкого клуба «Вердер» Макс Крузе может продолжить свою карьеру в футбольном чемпионате Италии, сообщает 27 апреля Bild. Согласно информации источника, 31-летний немец попал в сферу интересов таких итальянских клубов как миланский «Интер» и «Рома».
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