«Интер» и «Рома» интересуются форвардом «Вердера» КрузеREGNUM 05:07

Нападающий футбольного немецкого клуба «Вердер» Макс Крузе может продолжить свою карьеру в футбольном чемпионате Италии, сообщает 27 апреля Bild. Согласно информации источника, 31-летний немец попал в сферу интересов таких итальянских клубов как миланский «Интер» и «Рома».

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Происшествия Полиция случайно подстрелила троих детей В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.

Политика Задержание Климца подтверждено его советником Украинский бизнесмен, президента компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.

Религия Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.

Политика Германия передумала предоставлять убежище беженцам из Сирии ФРГ временно прекратила предоставлять убежище беженцам из Сирии, передает 27 апреля медиагруппа Funke.

Общество СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Шоу-бизнес В день рождения младшей дочери Оксана Самойлова призналась, что мечтала о сыне Многодетная мать призналась, что до рождения Майи на самом деле мечтала о сыне и даже плакала, когда узнала пол ребенка.

Экономика Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.

Армия и оружие В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Космос Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.

Авто Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.

Футбол Бензема может пропустить остаток сезона Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить остаток нынешнего сезона.

Политика В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.

Экономика Сбербанк перечислил главные хакерские тренды Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.

Происшествия У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.