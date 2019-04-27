Футбол

«Интер» и «Рома» интересуются форвардом «Вердера» КрузеREGNUM 05:07

Нападающий футбольного немецкого клуба «Вердер» Макс Крузе может продолжить свою карьеру в футбольном чемпионате Италии, сообщает 27 апреля Bild. Согласно информации источника, 31-летний немец попал в сферу интересов таких итальянских клубов как миланский «Интер» и «Рома».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» и «Рома» интересуются форвардом «Вердера» Крузе

REGNUM05:07

Форвард «Вердера» получил предложения от «Интера» и «Ромы»

ProstoProSport04:33

Крузе может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Sportbox.RU04:22

«Рома» и «Интер» поборются за нападающего «Вердера» Крузе

Чемпионат03:59

«Рома» и «Интер» поспорят за нападающего «Вердера» Крузе

Sport24.ru03:42

«Интер» и «Рома» ведут борьбу за форварда «Вердера»

Советский спорт04:06

Крузе может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Матч ТВ04:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Музыка

Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:08
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Политика

Задержание Климца подтверждено его советником

Украинский бизнесмен, президента компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», впервые пропустив на новом стадионе

Обновлено в 09:20
Автоспорт

Квалификация Гран-при Азербайджана прервана из-за аварии Кубицы

Обновлено в 09:38
Религия

Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу

Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Политика

Германия передумала предоставлять убежище беженцам из Сирии

ФРГ временно прекратила предоставлять убежище беженцам из Сирии, передает 27 апреля медиагруппа Funke.
Обновлено в 11:19
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

В день рождения младшей дочери Оксана Самойлова призналась, что мечтала о сыне

Многодетная мать призналась, что до рождения Майи на самом деле мечтала о сыне и даже плакала, когда узнала пол ребенка.
Обновлено в 10:10
Экономика

Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области

По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян

Обновлено в 10:15
Политика

В России прокомментировали американский приговор Марии Бутиной

Обновлено вчера в 12:43
Общество

В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ

Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Футбол

Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ

Обновлено в 10:52
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Болонья» обыграла «Эмполи» в матче чемпионата Италии

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Эмполи».
Обновлено в 10:58
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Футбол

Бензема может пропустить остаток сезона

Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить остаток нынешнего сезона.
Обновлено в 09:40
Политика

В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
Обновлено в 10:53
Экономика

Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Транспорт

Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину

Обновлено в 03:43
Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Макс Крузе
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Вердера» и сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное