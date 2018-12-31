Футбол
«Интер» и «Наполи» хотят заполучить в свои ряды полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу. «Кальяри» хочет 50 миллионов евро за игрока, но «Интер» пока не готов отдать за него такие деньги. «Наполи» же за Бареллу предложил 20 миллионов евро + Марко Рога и Адама Унаса.
Матч ТВ05:52
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Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Обновлено в 04:25
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца
Источник в спецслужбах России рассказал, что американец Пол Уилан был задержан в Москве с поличным.
Обновлено в 08:39
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Спорт
Устюгов финишировал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Обновлено в 08:04
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
В Киеве полицейские избили 81-летнего создателя самолета «Мрия»
В Киеве был избит авиаконструктор завода "Антонов" Виктор Ковальский.
Обновлено в 04:11
Политика
Климкин объяснил закрытие украинских избирательных участков в России
Центризбирком Украины закрыл избирательные участки на территории России исключительно в целях безопасности, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело девятого погибшего
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-центра ГУ МЧС России по региону.
Обновлено 01 января в 11:39
Происшествия
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны
В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Общество
В Брюсселе запретили Uber использовать такси без лицензий
Коммерческий арбитраж в Брюсселе расширил принятый три года назад запрет в отношении программного приложения компании Uber, распространив это решение также на использование для пассажирских перевозок автомобилей, не обладающих лицензией такси, сообщила в четверг радиостанция BelRTL.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось
Обновлено в 07:00
Происшествия
Поврежденный дом в Магнитогорске планируют разделить на два здания
Дом в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих здания, сообщил агентству «Интерфакс» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.
Обновлено в 07:29
Общество
На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»
Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Znak.com: источник в ФСБ подтвердил версию о теракте в Магнитогорске
Источники ФСБ в Москве подтвердили версию о террористическом акте, который послужил причиной обрушения дома, взрыва маршрутки и выстрелов в Магнитогорске.
Обновлено в 05:59
Культура
Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина
Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Ряд стран выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Лидеры и представители ряда стран направили России соболезнования в связи с обрушением здания в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 21:30
Спорт
Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась от рака в 37 лет
Обновлено в 07:15
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена в суде не признали вину
Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов в ходе начавшегося в четверг судебного процесса признался в краже зеркал с машины спортсмена, но отрицает вину в убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:38
Политика
В Германии предостерегли Запад от войны с Россией
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено вчера в 03:27
Автоспорт
Знаменитому гонщику Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет
Семикратному чемпиону мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэлю Шумахеру 3 января исполнилось 50 лет.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Брагин прокомментировал победу сборной России над Словакией на МЧМ
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался по поводу победы своих подопечных в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 с национальной командой Словакии.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 01:43
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03