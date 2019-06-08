Футбол

«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и ИнсиньеЧемпионат 08:39

«Интер» и «Наполи» могут обменяться игроками, утверждает Corriere dello Sport. По информации источника, в Милан может проследовать Лоренцо Инсинье, а в обратном направлении — Мауро Икарди. Клубы уже начали изучать возможность такого обмена.
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«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и Инсинье

Чемпионат08:39

«Интер» сообщил Икарди, что больше не рассчитывает на него

Soccer.ruвчера в 17:53

«Наполи» готов обменять Инсинье в «Интер» на Икарди

Sport24.ru06:40

Конте не рассчитывает на Икарди в «Интере»

Советский спорт05:09

«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрока

Sports.ru04:11

СМИ: «Интер» сообщил Икарди, что не нуждается в его услугах. Клуб хочет обменять игрока в «Рому», он не желает уходить

Спорт-Экспрессвчера в 22:22

«Интер» и «Наполи» могут обменяться нападающими

Матч ТВ07:08
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Футбол

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Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной федерации Афганистана (AFF) Керамудина Карима от любой деятельности, связанной с футболом, включая административную, сообщается на официальном сайте ФИФА.
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Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
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Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
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Полиция разогнала водометами акцию «желтых жилетов» в Монпелье

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В московском ОВД покончил с собой сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
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Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
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Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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