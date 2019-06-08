Футбол

«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и ИнсиньеЧемпионат 08:39

«Интер» и «Наполи» могут обменяться игроками, утверждает Corriere dello Sport. По информации источника, в Милан может проследовать Лоренцо Инсинье, а в обратном направлении — Мауро Икарди. Клубы уже начали изучать возможность такого обмена.
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Конте не рассчитывает на Икарди в «Интере»

Советский спорт05:09

«Интер» и «Наполи» могут обменяться нападающими

Матч ТВ07:08

«Наполи» готов обменять Инсинье в «Интер» на Икарди

Sport24.ru06:40

«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и Инсинье

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«Интер» продаст Икарди. Конте не рассчитывает на игрока

Sports.ru04:11

СМИ: «Интер» сообщил Икарди, что не нуждается в его услугах. Клуб хочет обменять игрока в «Рому», он не желает уходить

Спорт-Экспрессвчера в 22:22

«Интер» сообщил Икарди, что больше не рассчитывает на него

Soccer.ruвчера в 17:53
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
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Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
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Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды

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Общество

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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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Обновлено в 09:21
Армия и оружие

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Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
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Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
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