Футбол

«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и ИнсиньеЧемпионат 08:39

«Интер» и «Наполи» могут обменяться игроками, утверждает Corriere dello Sport. По информации источника, в Милан может проследовать Лоренцо Инсинье, а в обратном направлении — Мауро Икарди. Клубы уже начали изучать возможность такого обмена.
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«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и Инсинье

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СМИ: «Интер» сообщил Икарди, что не нуждается в его услугах. Клуб хочет обменять игрока в «Рому», он не желает уходить

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«Интер» сообщил Икарди, что больше не рассчитывает на него

Soccer.ruвчера в 17:53
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
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