«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и ИнсиньеЧемпионат 08:39

«Интер» и «Наполи» могут обменяться игроками, утверждает Corriere dello Sport. По информации источника, в Милан может проследовать Лоренцо Инсинье, а в обратном направлении — Мауро Икарди. Клубы уже начали изучать возможность такого обмена.

«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и Инсинье

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