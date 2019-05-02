Футбол

«Интер» и «Милан» сделали запрос по МюллеруЧемпионат 07:15

Как сообщает Kicker, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы оба миланских клуба – «Интер» и «Милан». Более того, и нерадзурри, и россонери уже сделали запросы по форварду. Также Мюллером интересуется один английский клуб, однако его название не уточняется.
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«Интер» и «Милан» сделали запрос по Мюллеру

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Источник: «„Милан“ и „Интер“ заинтересованы в Мюллере»

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