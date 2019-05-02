«Интер» и «Милан» сделали запрос по МюллеруЧемпионат 07:15

Как сообщает Kicker, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы оба миланских клуба – «Интер» и «Милан». Более того, и нерадзурри, и россонери уже сделали запросы по форварду. Также Мюллером интересуется один английский клуб, однако его название не уточняется.

«Интер» и «Милан» сделали запрос по Мюллеру

Гаджеты В Южной Корее более четверти миллиона человек начали пользоваться 5G Недавно были подведены итоги первых месяцев работы сетей и оказалось, что пользоваться 5G начали уже более четверти миллиона человек.

Происшествия В ООН обеспокоены ходом расследования трагедии в Одессе В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.

Политика Замминистра пообещал забрать украинские паспорта у жителей Донбасса Замглавы министерства, курирующего все вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, Юрий Грымчак пообещал оставить без паспортов тех граждан Украины, кто воспользуется возможностью получить российское гражданство.

Общество Гендиректор РКЦ «Прогресс» сообщил о планах уволить более 180 сотрудников Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

Происшествия Сторонника Навального арестовали за провокации на шествии в Петербурге Суд Невского района города Санкт-Петербурга признал виновными соратника Алексея Навального Александра Шуршева и координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова в организации несанкционированного публичного мероприятия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Происшествия Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.

Происшествия В ДТП в Калужской области пострадали девять человек После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.

Экономика Жизнь своим чередом. Что показал MetLife в своей отчетности Из-за опережения темпов роста затрат над ростом доходов, квартальная чистая прибыль MetLife выросла уже только на 8,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила $1,3 млрд.

Происшествия В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Происшествия Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.

Футбол Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».

Политика Министр обороны Великобритании уволен со скандалом Увольнение связано с утечкой информации о китайской компании Huawei, сообщает The Sunday Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отпраздновал день рождения с друзьями в Дубае Филипп Киркоров недавно отпраздновал свой 52-й день рождения с друзьями и звездными коллегами в одном из отелей в Дубае.

Экономика Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году Мировые центральные банки за первую четверть 2019 года закупили 145,5 тонн золота.

Наука В Гарварде создали систему чтения и записи данных в органические молекулы В Гарвардском университете разработали систему чтения и записи данных в органические молекулы, которые позволят сохранять сведения тысячи лет.

Футбол Криштиану Роналду: «Не исключаю, что в будущем стану тренером» Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что он не исключает возможности перехода на тренерскую работу после завершения карьеры футболиста.

Космос Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Шоу-бизнес Джуд Лоу тайно женился во второй раз Британский актер Дужд Лоу снова женился. Второй избранницей звезды стала психолог Филлипе Коан. Об этом сообщает The Daily Mail.