Футбол
«Интер» и «Милан» сделали запрос по МюллеруЧемпионат 07:15
Как сообщает Kicker, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы оба миланских клуба – «Интер» и «Милан». Более того, и нерадзурри, и россонери уже сделали запросы по форварду. Также Мюллером интересуется один английский клуб, однако его название не уточняется.
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