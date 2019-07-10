Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадионаЕвро-футбол.ру 10:31
"Интер" и "Милан" представили муниципальной администрации города экономико-техническое обоснование строительства нового стадиона рядом с "Сан-Сиро".
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Полина Гагарина считает, что нельзя бояться возраста
Обновлено в 08:32
Гаджеты
Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном
Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом
Самолет, следовавший рейсом из черногорского Тивата в Москву, совершил экстренную посадку в калужском аэропорту Грабцево.
Обновлено в 07:49
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Индия купит у России 18 новых истребителей Су-30МКИ
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России
Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Теннис
Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Обновлено в 14:10
Политика
В США опубликован законопроект о санкциях против Саудовской Аравии
Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США публично представили законопроект об ограничениях в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги и ситуацией в Йемене, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:59
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации на затонувшей советской подлодке
Речь идет о советской атомной субмарине "Комсомолец", которая затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Финансы
Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе
4 июля ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10 – 15 млрд руб. В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны "Евроторг".
Обновлено в 09:49
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Политика
Путин ответил на личные оскорбления грузинского журналиста
Глава РФ подчеркнул, что из уважения к грузинскому народу не стал бы вводить никаких санкций в отношении Грузии из-за личного оскорбления.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем
В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Костенко и Тарасов празднуют первый день рождения дочери Миланы
Год назад знаменитости стали счастливыми родителями, отметив это событие в узком семейном кругу.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Общество
Чем болеют разные знаки Зодиака
Чем лучше работают мышцы Овнов, тем лучше его клетки насыщены кислородом и тем меньше он болеет.
Обновлено в 12:40
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00