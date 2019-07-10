"Интер" и "Милан" представили муниципальной администрации города экономико-техническое обоснование строительства нового стадиона рядом с "Сан-Сиро".

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Армия и оружие В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.

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