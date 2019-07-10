Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадионаЕвро-футбол.ру 10:31

"Интер" и "Милан" представили муниципальной администрации города экономико-техническое обоснование строительства нового стадиона рядом с "Сан-Сиро".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Милан» и «Интер» представили городским властям проект нового стадиона

Sport24.ru12:43

«Милан» и «Интер» презентовали проект стадиона на 60 тысяч зрителей

Матч ТВ12:42

«Интер» и «Милан» оценили строительство нового стадиона в 1,2 миллиарда евро

Спорт-Экспресс09:28

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона на 60 000 зрителей

Спорт день за днем12:21

«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона на 60 000 зрителей

Sports.ru11:50

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Евро-футбол.ру10:31

«Милан» и «Интер» представили проект арены, которую построят вместо «Сан-Сиро»

Чемпионат12:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Обновлено в 18:47
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Обновлено в 19:41
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Технологии

Ростех планирует заменить стекла в транспорте прозрачными дисплеями

Обновлено в 03:31
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Полина Гагарина считает, что нельзя бояться возраста

Обновлено в 08:32
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.
Обновлено в 12:02
Происшествия

В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом

Самолет, следовавший рейсом из черногорского Тивата в Москву, совершил экстренную посадку в калужском аэропорту Грабцево.
Обновлено в 07:49
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие

Индия купит у России 18 новых истребителей Су-30МКИ

Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России

Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Теннис

Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

Обновлено в 14:10
Политика

В США опубликован законопроект о санкциях против Саудовской Аравии

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США публично представили законопроект об ограничениях в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги и ситуацией в Йемене, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:59
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации на затонувшей советской подлодке

Речь идет о советской атомной субмарине "Комсомолец", которая затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Общество

В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность

На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Финансы

Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе

4 июля ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10 – 15 млрд руб. В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны "Евроторг".
Обновлено в 09:49
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Политика

Путин ответил на личные оскорбления грузинского журналиста

Глава РФ подчеркнул, что из уважения к грузинскому народу не стал бы вводить никаких санкций в отношении Грузии из-за личного оскорбления.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем

В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Костенко и Тарасов празднуют первый день рождения дочери Миланы

Год назад знаменитости стали счастливыми родителями, отметив это событие в узком семейном кругу.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В США на шоссе из машины высыпались деньги

Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Общество

Чем болеют разные знаки Зодиака

Чем лучше работают мышцы Овнов, тем лучше его клетки насыщены кислородом и тем меньше он болеет.
Обновлено в 12:40
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное