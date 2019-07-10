"Интер" и "Милан" представили муниципальной администрации города экономико-техническое обоснование строительства нового стадиона рядом с "Сан-Сиро".

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Политика Кремль прокомментировал «ДТП» с кортежем Путина Утром журналист президентского пула Андрей Колесников в статье для «Коммерсанта» заявил, что после посещения УрФУ, когда кортеж Путина уже отъехал от здания вуза, к президенту «бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж».

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Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.

Политика Вице-премьер Италии открестился от рублей и водки из России По условиям сделки, Россия якобы должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет "европейским Дональдом Трампом", в обмен на политическую лояльность.

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Экономика Россиянам захотели запретить дополнительный доход Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.

Происшествия Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Шоу-бизнес Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.

Происшествия Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна 10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».

Общество Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков Разнообразие и неоднородность Москвы может сыграть с ней злую шутку — эксперты всерьез говорят о финансовом и этническом расслоении, которое может привести к появлению самых настоящих гетто на окраинах города.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

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Армия и оружие С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками «10 июля в 20:14 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

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