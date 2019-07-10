Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадионаЕвро-футбол.ру 10:31

"Интер" и "Милан" представили муниципальной администрации города экономико-техническое обоснование строительства нового стадиона рядом с "Сан-Сиро".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона на 60 000 зрителей

Sports.ru11:50

«Милан» и «Интер» презентовали проект стадиона на 60 тысяч зрителей

Матч ТВ12:42

«Милан» и «Интер» представили проект арены, которую построят вместо «Сан-Сиро»

Чемпионат12:27

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона на 60 000 зрителей

Спорт день за днем12:21

«Милан» и «Интер» представили городским властям проект нового стадиона

Sport24.ru12:43

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Евро-футбол.ру10:31

«Интер» и «Милан» оценили строительство нового стадиона в 1,2 миллиарда евро

Спорт-Экспресс09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
Политика

Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского

Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее

Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено в 14:00
Технологии

Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных

Роскомнадзор заявил, что потребует от онлайн-магазина Ozon разъяснений из-за утечки адресов электронной почты и паролей более своих пользователей.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Бандит пробрался в спальню Елизаветы II

Обновлено в 16:29
Политика

Кремль прокомментировал «ДТП» с кортежем Путина

Утром журналист президентского пула Андрей Колесников в статье для «Коммерсанта» заявил, что после посещения УрФУ, когда кортеж Путина уже отъехал от здания вуза, к президенту «бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж».
Обновлено в 06:53
Происшествия

В детском лагере под Саратовом отравились дети

По факту отравления детей прокуратура Саратовской области организовала проверку, управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование (взяты пробы воды, продуктов, смывы), уточнили в облпрокуратуре.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Политика

Вице-премьер Италии открестился от рублей и водки из России

По условиям сделки, Россия якобы должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет "европейским Дональдом Трампом", в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 11:51
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Экономика

Россиянам захотели запретить дополнительный доход

Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Принцессу Саудовской Аравии обвинили в издевательствах над сантехником

Обновлено в 11:53
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл

Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна

10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Общество

Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков

Разнообразие и неоднородность Москвы может сыграть с ней злую шутку — эксперты всерьез говорят о финансовом и этническом расслоении, которое может привести к появлению самых настоящих гетто на окраинах города.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Наука

Учёные назвали способ эффективного похудения

Исследователи из американского Университета Джорджии рекомендовали людям, страдающим от лишнего веса, при похудении акцентировать внимание на укреплении мышц, а не на потере жира.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками

«10 июля в 20:14 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 14:09
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Здоровье

16 тысяч калининградок воспользовались услугами центра женского здоровья

В Калининграде за два года работы услугами центра женского здоровья воспользовались более 16 тысяч жительниц региона.
Обновлено в 08:11
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Обновлено в 04:28
Политика

Зеленский отменил парад на День независимости Украины

17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

ВМФ России получит новый авианосец

Как рассказал глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в интервью РИА «Новости», новые неатомные авианосцы для ВМФ России смогут вмещать порядка «40 самолетов и вертолетов и даже больше».
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца

Обновлено в 08:25
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное