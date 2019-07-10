Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадионаЕвро-футбол.ру 10:31
"Интер" и "Милан" представили муниципальной администрации города экономико-техническое обоснование строительства нового стадиона рядом с "Сан-Сиро".
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее
Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено в 14:00
Технологии
Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных
Роскомнадзор заявил, что потребует от онлайн-магазина Ozon разъяснений из-за утечки адресов электронной почты и паролей более своих пользователей.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Бандит пробрался в спальню Елизаветы II
Обновлено в 16:29
Политика
Кремль прокомментировал «ДТП» с кортежем Путина
Утром журналист президентского пула Андрей Колесников в статье для «Коммерсанта» заявил, что после посещения УрФУ, когда кортеж Путина уже отъехал от здания вуза, к президенту «бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж».
Обновлено в 06:53
Происшествия
В детском лагере под Саратовом отравились дети
По факту отравления детей прокуратура Саратовской области организовала проверку, управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование (взяты пробы воды, продуктов, смывы), уточнили в облпрокуратуре.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Политика
Вице-премьер Италии открестился от рублей и водки из России
По условиям сделки, Россия якобы должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет "европейским Дональдом Трампом", в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 11:51
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Экономика
Россиянам захотели запретить дополнительный доход
Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл
Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Общество
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Разнообразие и неоднородность Москвы может сыграть с ней злую шутку — эксперты всерьез говорят о финансовом и этническом расслоении, которое может привести к появлению самых настоящих гетто на окраинах города.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Наука
Учёные назвали способ эффективного похудения
Исследователи из американского Университета Джорджии рекомендовали людям, страдающим от лишнего веса, при похудении акцентировать внимание на укреплении мышц, а не на потере жира.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками
«10 июля в 20:14 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 14:09
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Здоровье
16 тысяч калининградок воспользовались услугами центра женского здоровья
В Калининграде за два года работы услугами центра женского здоровья воспользовались более 16 тысяч жительниц региона.
Обновлено в 08:11
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено в 16:09
Политика
Зеленский отменил парад на День независимости Украины
17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
ВМФ России получит новый авианосец
Как рассказал глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в интервью РИА «Новости», новые неатомные авианосцы для ВМФ России смогут вмещать порядка «40 самолетов и вертолетов и даже больше».
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
Обновлено в 08:25
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50