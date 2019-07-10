"Интер" и "Милан" представили муниципальной администрации города экономико-техническое обоснование строительства нового стадиона рядом с "Сан-Сиро".

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Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

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Общество Подтвердить инвалидность станет проще Госдума приняла законопроект, упрощающий процедуру подтверждения инвалидности, сообщают РИА Новости.

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