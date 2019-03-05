Футбол
«Интер» и «Милан» намерены вместе построить новый стадионREGNUM 10:52
Миланские футбольные клубы «Интер» и «Милан» достигли договоренности о строительстве нового стадиона, который они будут использовать совместно, передает La Repubblica в понедельник, 4 марта.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:52, Ашберн
Культура
Отец Децла рассказал о врождённом заболевании сына
Обновлено в 20:16
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Политика
Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот
Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке
Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено в 14:56
Политика
В ПЦУ сообщили о переходе зарубежных приходов Константинополю
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко в интервью изданию «Украинская правда» сообщил о переходе зарубежных приходов Константинопольскому патриархату.
Обновлено в 20:47
Политика
Минфин США просит Конгресс повысить потолок госдолга
Минфин задействовал "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций, такой процесс может продолжаться в течение всего нескольких месяцев, после чего Конгресс должен повысить потолок госдолга, чтобы исключить возможность дефолта.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления
В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.
Обновлено в 19:58
Политика
Россия зафиксировала три миллиона кибератак на свои IP-адреса из США
Россия несколько дней назад зафиксировала 3 миллиона кибератак на российские IP-адреса с территории США и хотела бы обсудить этот вопрос с американскими коллегами, заявил в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 18:25
Экономика
У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено в 17:42
Наука
Учёные нашли неожиданную пользу в ожирении
Выяснилось, что больные с ожирением погибали от инсульта на 62% реже, чем люди с нормальным весом.
Обновлено в 18:43
Происшествия
В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки
Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Жители Забайкалья и Бурятии ощутили четырехбалльное землетрясение
В понедельник вечером в Баргузинском районе Бурятии произошло ощущаемое землетрясение.
Обновлено в 20:11
Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
На учениях армии КНР заметили макет российского танка Т-90
Китайские военные во время учений использовали макет танка Т-90, пишет Defence Blog со ссылкой на фотографии с полигона.
Обновлено в 19:09
Происшествия
В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш
Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
Обновлено в 20:51
Политика
США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Представитель Госдепа заявил, что США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с рядом условий.
Обновлено в 20:44
Политика
Ким Чен Ын вернулся в КНДР после саммита во Вьетнаме
Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею на своём бронепоезде после визита во Вьетнам, где он провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство «Киодо».
Обновлено в 09:45
Происшествия
Сход лавины на автомагистраль в США попал на видео
Как сообщает телеканал FOX, в результате схода лавины никто не пострадал, и ни одна машина не оказалась в ловушке.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Казани локализовали крупный пожар на складе с древесиной
Пожарные локализовали огонь на складе с древесиной в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 19:31
Экономика
Правительство повысит социальные пенсии на 182 руб
«В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 руб. и после повышения составит 9266 руб.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено 26 февраля в 19:03
Политика
Трамп продлил антироссийские санкции
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Медведев оценил угрозу люксембургским огородам от российских ракет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал вероятность угрозы от российского ядерного оружия для Люксембурга в интервью изданию Luxemburger Wort, текст которого опубликован на сайте Правительства России.
Обновлено в 18:14
Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Общество
Диетолог рассказал о самой вредной начинке для блинов
Лидия Ионова, врач-диетолог и основатель одной из московских клиник, рассказала в эфире Национальной службы новостей, что можно не отказываться от блинчиков на Масленицу, но начинку стоит выбирать тщательно.
Обновлено в 11:38
Экономика
В Китае прогнозируют рост военного бюджета на 7,5%
В Китае прогнозируют рост военного бюджета на 7,5% до 1,19 трлн юаней ($177,6 млрд).
Обновлено в 20:30