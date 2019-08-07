По информации миланской журналистки Клаудии Гарсии, стороны полностью согласовали трансфер. Ожидается, что уже завтра бельгиец прилетит в Италию, в ближайшее время необходимые документы будут подписаны.

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Происшествия В Японии началось извержение вулкана Асама Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Последнее извержение вулкана Асама было зафиксировано 10 лет назад.

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Спорт Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.

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Футбол «Ювентус» и «Манчестер Сити» договорились об обмене игроками Защитник туринского "Ювентуса" Жоау Канселу продолжит карьеру в "Манчестер Сити" в обмен на игрока обороны английской команды Данило, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Экономика Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома» Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.