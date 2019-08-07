Футбол

«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер ЛукакуSports.ru 11:27

По информации миланской журналистки Клаудии Гарсии, стороны полностью согласовали трансфер. Ожидается, что уже завтра бельгиец прилетит в Италию, в ближайшее время необходимые документы будут подписаны.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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