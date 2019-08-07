По информации миланской журналистки Клаудии Гарсии, стороны полностью согласовали трансфер. Ожидается, что уже завтра бельгиец прилетит в Италию, в ближайшее время необходимые документы будут подписаны.

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Экономика Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц» Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.

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