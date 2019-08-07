Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер ЛукакуSports.ru 11:27
По информации миланской журналистки Клаудии Гарсии, стороны полностью согласовали трансфер. Ожидается, что уже завтра бельгиец прилетит в Италию, в ближайшее время необходимые документы будут подписаны.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
Экономика
Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»
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Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову
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В подмосковном Дзержинском в битумном хранилище произошел пожар
Площадь возгорания составляет 166 квадратных метров. В подмосковном Дзержинском в битумном хранилище произошел пожар.
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«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека
Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
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СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев
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Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией.
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
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«Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции
Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
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Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
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Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
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Польский суд арестовал задержанных в Кракове россиян, сообщили СМИ
Польский суд арестовал граждан России, задержанных в понедельник в Кракове за конфликт с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.
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Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
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Обновлено в 11:05
Общество
Гороскоп на неделю для знаков зодиака. Кому ждать сюрпризов?
Скорее всего, на этой неделе вас на работе ожидает приятный сюрприз.
Обновлено 05 августа в 08:32
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Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
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Политика
Кличко намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Пассажир упал под поезд на станции метро «Кузнецкий мост»
На станции столичного метро "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии пассажир упал под прибывающий поезд, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 08:48
Общество
Эксперты: молодежь увольняется с первой работы из-за низких зарплат
Около половины представителей молодежи трудятся на первом месте работы не более года, причем в основном причиной увольнения для большинства становится низкая заработная плата.
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ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено в 15:00
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В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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