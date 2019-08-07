Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер ЛукакуSports.ru 11:27
По информации миланской журналистки Клаудии Гарсии, стороны полностью согласовали трансфер. Ожидается, что уже завтра бельгиец прилетит в Италию, в ближайшее время необходимые документы будут подписаны.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:01, Вашингтон
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